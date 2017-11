Νοέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για πέμπτη συνεχή χρονιά



Στην παροχή υποτροφιών σε δεκαεπτά πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες από διάφορες ενορίες της Αρχιεπισκοπής προχώρησε ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, προκειμένου να καλυφθούν τα πρώτα έξοδα της φοίτησής τους στα πανεπιστήμια της χώρας, στο πλαίσιο προγράμματος «Για τα πρώτα φοιτητικά έξοδα» που πραγματοποιείται για πέμπτη συνεχή χρονιά. Οι φοιτητές ενημέρωσαν τον Αρχιεπίσκοπο για τα μελλοντικά σχέδια και τις προσδοκίες τους, αλλά για τις σχολές και τα τμήματα στα οποία έχουν εισαχθεί και ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας, αφού τους συνεχάρη για την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ, τους ευχήθηκε κουράγιο και δύναμη για τις σπουδές τους. Δεν παρέλειψε, ωστόσο, να τους επισημάνει πως η Εκκλησία θα είναι πάντα δίπλα τους για οτιδήποτε χρειαστούν.

Τους φοιτητές συνόδευε ο διευθυντής του γραφείου Νεότητας της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Συμεών Βενετσιάνος. Ο πρωτοσύγκελος της Αρχιεπισκοπής, αρχιμανδρίτης Συμεών Βολιώτης, αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Νεότητας, ενημέρωσε τον Αρχιεπίσκοπο για τη διαδικασία και τη λειτουργία του προγράμματος και ακολούθως ο Αρχιεπίσκοπος επέδωσε στους μαθητές την υποτροφία και από ένα βιβλίο. in

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 10th, 2017 at 09:51 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.