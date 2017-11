Νοέμβριος 10th, 2017 by Σταματίνα

«Η κυβέρνηση προχώρησε σε όλα τα απαραίτητα βήματα για αντιμετώπιση της νέας τουρκικής πρόκλησης», τόνισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, Βίκτωρας Παπαδόπουλος, σχολιάζοντας την έκδοση νέας Navtex από την Τουρκία, που καλύπτει περιοχή ανοικτά της Πάφου, κοντά στο οικόπεδο 6 της κυπριακής ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας.



Επισήμανε δε πως η συμμετοχή της Κυπριακής Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Πυλώνα είναι πολύ σημαντική. Αυτή η εξέλιξη, είπε ο κ. Παπαδόπουλος, «σε συνάρτηση με τις περιφερειακές συνεργασίες και την εμπλοκή ενεργειακών κολοσσών στην κυπριακή ΑΟΖ εντάσσονται στο πλαίσιο των ενεργειών της Λευκωσίας για αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας».

ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 10th, 2017 at 08:31 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.