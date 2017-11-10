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ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου

Νοέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

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Δείτε τους διαιτητές
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α –  Β Κατηγ.   ως εξής: 
Ολοι οι αγώνες ξεκινούν στις 15:00

ΓΗΠΕΔΟ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ

                                 ΣΑΒΒΑΤΟ  1111-2017  

ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ   Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ ΛΑΖΟΓΚΑ- ΤΕΓΟΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
ΔΑΚ ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ   ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ    ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ –ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ   ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ     ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ   ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ ΡΙΓΓΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ

                                ΚΥΡΙΑΚΗ   12 -11-2017  

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ   ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ
ΚΑΡΠΕΡΟΥ ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ   ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ     ΘΑΝΟΣ-ΡΙΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΝΙΔΗΣ Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ   ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ  -ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ – ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ
ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ   ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ     ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΝΤΟΛΙΑΣ

 

                                                                                                                                          

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον   κ.  ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ           τηλέφωνο 6945933656

 

 

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 10th, 2017 at 12:14 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

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