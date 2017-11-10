ΕΠΣ Γρεβενών: Οι αγώνες του Σαββατοκύριακου
Νοέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης
Δείτε τους διαιτητές
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας όρισε τους Διαιτητές για να διευθύνουν τους αγώνες ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ Α – Β Κατηγ. ως εξής:
Ολοι οι αγώνες ξεκινούν στις 15:00
|ΓΗΠΕΔΟ
|ΣΩΜΑΤΕΙΑ
|ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ
ΣΑΒΒΑΤΟ 11–11-2017
|ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ
|ΑΕ ΠΟΝΤΙΩΝ ΑΕΠ
|Δ.Ν.ΠΑΛΙΟΥΡΙΑΣ
|ΛΑΖΟΓΚΑ- ΤΕΓΟΣ-ΒΑΞΕΒΑΝΟΥ
|ΔΑΚ
|ΦΑΣ ΠΥΡΣΟΣ ΓΡΕΒ
|ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΕΡΑΤΑ
|ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ –ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ
|ΑΜΥΓΔΑΛΙΑΣ
|ΑΟ ΣΕΙΡΗΝΑ
|ΚΕΡ.ΜΕΓΑΡΟΥ
|ΚΑΡΑΛΙΟΛΙΟΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ
|ΚΑΛΗΡΑΧΗΣ
|ΚΤΗΝ.ΑΣΤ.ΚΑΛΗΡΑΧ
|ΑΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑΣ
|ΡΙΓΓΟΣ-ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ-ΡΟΤΣΙΚΑΣ
ΚΥΡΙΑΚΗ 12 -11-2017
|ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
|ΑΣ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
|ΑΕ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ ΠΟΛ
|ΔΡΟΒΑΤΖΗΚΑΣ-ΡΑΤΖΑΣ-ΚΥΡΑΤΖΗΣ
|ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|ΑΡΗΣ ΚΑΡΠΕΡΟΥ
|ΚΑΜΒ.ΔΕΣΚΑΤΗΣ
|ΘΑΝΟΣ-ΡΙΓΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ
|ΚΝΙΔΗΣ
|Μ.Θ.ΚΝΙΔΗΣ
|ΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
|ΤΣΕΤΣΙΛΑΣ -ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ – ΣΕΒΑΣΤΕΙΑΔΗΣ
|ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ
|ΑΛ.ΚΙΒΩΤΟΥ
|ΠΑΟ ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΚΟΣ
|ΦΑΛΤΑΚΑΣ-ΧΕΡΙΔΟΥ-ΝΤΟΛΙΑΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ στον κ. ΒΛΑΧΟ ΚΩΝ/ΝΟ τηλέφωνο 6945933656
This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 10th, 2017 at 12:14 and is filed under Α΄ Ε.Π.Σ. Γρεβενών, ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΓΡΕΒΕΝΑ, ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.