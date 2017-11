Νοέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με συνδετικό κρίκο την κοινή μας αγωνία για το μέλλον των επιχειρήσεων μας σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, δημοσιοποιούμε σήμερα το πλήρες ψηφοδέλτιο του συνδυασμού μας για τις εκλογές του Επιμελητηρίου Γρεβενών που θα διεξαχθούν στις 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017. Πρόκειται για ένα αξιόλογο ψηφοδέλτιο 24 νέων, ικανών και έμπειρων επαγγελματιών από όλους τους κλάδους, οι οποίοι αγωνίζονται για ένα δυναμικό, σύγχρονο Επιμελητήριο, σύμμαχο των επαγγελματιών στον καθημερινό τους αγώνα. Στόχος, ο Επιμελητηριακός μας φορέας να έχει ισχυρό λόγο στα δρώμενα του τόπου μας, να συμβάλει τα μέγιστα στη διεκδίκηση πόρων και την αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της περιοχής μας. Η δική σας ψήφος θα μας δώσει τη δύναμη να αναλάβουμε δράση. Τα κοινά προβλήματα μας ενώνουν και γι’ αυτά θα παλέψουμε. Επικεφαλής Συνδυασμού «Ανεξάρτητη Επιμελητηριακή Κίνηση» Ράμμος Δ. Νικόλαος Α. Εμπορικό Ατέση Δ. Αργυρώ, Έμπορος , Διακοσμήτρια και Σχεδιάστρια Κοσμημάτων Κωνσταντινίδης Ν. Χαράλαμπος, Έμπορος, Ιδιοκτήτης της Electronet στα Γρεβενά Ντινόπαπας Β. Ευθύμιος, της Ε.ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ-Κ.ΝΤΙΝΟΠΑΠΑΣ Ο.Ε, Γενικό Εμπόριο Παρασκευαΐδου Χ. Βσιλική, Οπτικός, Ιδιοκτήτρια Καταστήματος Οπτικών Ειδών Σιούμπουρα Ε. Βάγια, Έμπορος, Ιδιοκτήτρια Αρωματοπωλείου Τεντόγλου Δ. Νικόλαος, Έμπορος, Ιδιοκτήτης των Super Market Ελληνικής Διατροφής στα Γρεβενά Τρικαλίδης Κ. Αριστείδης, της ΤΡΙΚΑΛΙΔΗΣ Α. ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. , Εμπόρια Λιπασμάτων και Γεωργικών Φαρμάκων στην πόλη της Δεσκάτης Β. Μεταποιητικό Αναγνώστου Λάμπρος, της ΑΦΟΙ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Ο.Ε., Βιοτεχνία Ξύλινων Επίπλων στην πόλη της Δεσκάτης Βέρρας Χ.Γεώργιος, της ΒΕΚΑΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Βιοτεχνία Παρασκευής Κουφωμάτων Δημητριάδης – Βλάμης Δ. Θωμάς, Μηχανικός Αυτοκινήτων, Ιδιοκτήτης Συνεργείου Αυτοκινήτων Ορφανόπουλος Γ. Αναστάσιος, Αρτοποιός, Ιδιοκτήτης Αρτοποιείου Τάρας Ε. Αχιλλέας Θεοχάρης , Μηχανικός Αυτοκινήτων, Ιδιοκτήτης Συνεργείου Αυτοκινήτων

Γ. Υπηρεσιών Γεωργίτση Κ. Μαρία, Συμβουλευτική Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών Πληροφορικής, Ιδιοκτήτρια της My Horizon Καραμητσιάνη Α. Μαρία, της ΚΑΡΑΜΗΤΣΑΝΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, Ιδιοκτήτρια του Παιδικού Σταθμού «Ζουζούνια» Κόγιος Δ. Θεοφάνης, Εργασίες Εκσκαφών και Μετακίνησης Γαιών στην πόλη της Δεσκάτης Κρικέλης Ε. Στέργιος (Στήβ), Ιδιοκτήτης Καταστήματος Εστίασης Μαχαιράς Λ. Βασίλειος, Πολιτικός Μηχανικός PhD, Σύμβουλος Επιχειρήσεων Παπακωνσταντίνου Γ. Αλεξάνδρα, της ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Α.Ε. Παπαμιχαήλ Τσαπατσάρη Μ. Μαριάνθη, Ιδιοκτήτρια Επιχειρήσεων Εστίασης Σαράφας Ε. Ευθύμιος, Επαγγελματίας Αγρότης – Θεριζοαλωνιστής Τζιούφα Δ. Χριστίνα, Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ, Ιδιώτης Μηχανικός Δ. Τουριστικό Διανέλλος Ι. Απόστολος, Δασοπόνος, Ιδιοκτήτης Γραφείου Οικοτουρισμού Σουπιάδου Μαρία, της ΣΟΥΠΙΑΔΟΥ Μ-ΠΕΤΡΕΝΤΖΙΟΣ Α. Ο.Ε., ιδιοκτήτρια του Ξενοδοχείου Pindos Resort

