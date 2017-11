Νοέμβριος 10th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε νέα ρήξη έχουν έλθει η κυβέρνηση και η καναδική εταιρεία Eldorado Gold που ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι θέτει σε καθεστώς συντήρησης το μεταλλείο και τις εγκαταστάσεις στις Σκουρίες Χαλκιδικής, δηλαδή αναστέλλει τις εργασίες της καθώς δεν της έχει ακόμα χορηγηθεί η απαιτούμενη άδεια από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκη. Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι οι 500 περίπου εργαζόμενοι στις Σκουριές παύουν να απασχολούνται στην εξόρυξη χρυσού και πλέον βρίσκονται στον αέρα. Στην ανακοίνωσή της η καναδική εταιρεία επισημαίνει ότι έχει ξεκινήσει νομικές ενέργειες κατά της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να προστατεύσει τα δικαιώματά της, καθώς και το υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στις συμβατικές του υποχρεώσεις με αποτελέσματα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην έναρξη λειτουργίας της εξόρυξης.

Η εταιρεία δηλώνει ότι θα επανεξετάσει την επένδυση της στις Σκουριές όταν και εφόσον τις χορηγηθούν οι αδειες ενώ ταυτόχρονα επισημαίνει ότι όσον αφορά την άλλη δραστηριότητά της στα κοιτάσματα της γειτονικής Ολυμπιάδας, η εκμετάλλευση συνεχίζεται κανονικά τηρουμένης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. «Παρότι έχει γίνει αξιόλογη πρόοδος αναφορικά με την επένδυση της Ολυμπιάδας, εντούτοις απαιτούμε από την ελληνική κυβέρνηση τις αναγκαίες άδειες και τη στήριξή της προκειμένου να επενδύσουμε στις Σκουριές», αναφέρει στη δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλός της Eldorado Gold Τζώρτζ Μπερνς. Σαν αποτέλεσμα, συνεχίζει ο ίδιος υποχρεωθήκαμε να προχωρήσουμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να θωρακίσουμε νομικά τις απαιτήσεις της εταιρείας εν μέσω του συνεχιζόμενου διαλόγου και των προσπαθειών να επιλύσουμε τις εκκρεμότητες στις Σκουρίες. Γιώργος Φιντικάκης

in

This entry was posted on Παρασκευή, Νοέμβριος 10th, 2017 at 07:20 and is filed under ΕΡΓΑΣΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.