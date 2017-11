Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι πλειστηριασμοί πρέπει να προχωρήσουν γιατί αν δεν γίνουν οι τράπεζες θα έχουν σοβαρό πρόβλημα και αυτό θα έχει επίπτωση σε όλη την πορεία εξόδου από το μνημόνιο σημείωσε ο Ευ.Τσακαλώτος, τονίζοντας ότι δεν αφορούν α’ κατοικία κάτω των 300.000 ευρώ, κάτι που έχει συμφωνηθεί με τις τράπεζες, όπως συμπλήρωσε ο Γ.Δραγασάκης. Στους α’ γύρους των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν θα περιλαμβάνονται κατοικίες με αξία χαμηλότερη διαβεβαιώνει ο Ν.Καραμούζης. «Η υποχρέωση να πληρώνουν οι στρατηγικοί κακοπληρωτές τα χρέη τους στις τράπεζες είναι σταθερή θέση της κυβέρνησης και φυσικά και του υπουργού Οικονομικών» σημειώνουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών. «Στο πλαίσιο αυτό, η κυβέρνηση θα λάβει όλα τα μέτρα, ώστε να μην κρύβονται αυτοί οι στρατηγικοί κακοπληρωτές πίσω από επιθέσεις κατά συμβολαιογράφων» προσθέτουν, ενώ ήδη σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο Δικαιοσύνης αποφασίστηκαν συγκεκριμένα μέτρα για την ασφάλεια των συμβολαιογράφων, ώστε να τρέξει η διαδικασία των πλειστηριασμών. Ειδικότερα μιλώντας στην ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, -που σύμφωνα με τον πρόεδρο του Eurogroup δεσμεύτηκε στους ομολόγους του στη ευρωζώνη για τη διασφάλιση της διενέργειας των πλειστηριασμών-, εξήγησε ότι αν δεν προχωρήσουν αυτό θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στις τράπεζες και κατ’ επέκταση στην πορεία της αξιολόγησης και της ολοκλήρωσης του προγράμματος εντός του προσδοκώμενου χρόνου. Υπενθυμίζεται ότι το ΔΝΤ ήδη έχει θέσει θέμα για την κεφαλαιακή επάρκεια των ελληνικών τραπεζών.

Προλαβαίνοντας τις αντιδράσεις για τις κοινωνικές επιπτώσεις σημείωσε δε με έμφαση ότι το ζήτημα δεν αφορά πρώτη κατοικία κάτω των 300.000 ευρώ. Από την πλευρά του και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης θύμισε ότι ήταν σημαντική η συμφωνία με τις τράπεζες ώστε να μην βγει σε πλειστηριασμό πρώτη κατοικία αξίας κάτω των 300.000 ευρώ. Το γεγονός ότι τουλάχιστον στους πρώτους γύρους των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών δεν θα περιληφθούν κατοικίες με μικρότερη αξία, επιβεβαιώνει σε συνέντευξή του στους FT, ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, Ν.Καραμούζης. Προειδοποιεί δε για τους σημαντικούς κινδύνους που ελλοχεύουν εάν καθυστερήσει κι άλλο η διενέργεια πλειστηριασμών. Όπως δήλωσε στους Financial Times ο Ν.Καραμούζης, η καθυστέρηση στη διενέργεια πλειστηριασμών από τις τράπεζες θα είχε επίπτωση στο ύψος των προβλέψεων και τη ρευστότητά τους. «Αυτό θα είχε επίπτωση στον σχηματισμό προβλέψεων μελλοντικά, καθώς θα συνεχίζαμε να έχουμε τα δάνεια στα βιβλία μας και θα επηρέαζε, επίσης, τη ρευστότητα», σημείωσε. Όπως αναφέρει το δημοσίευμα της εφημερίδας με τίτλο «Οι Έλληνες συμβολαιογράφοι ξεκινούν δίμηνη απεργία», ο κ. Καραμούζης είπε ότι οι τράπεζες έχουν συντονίσει τα σχέδιά τους για να διασφαλίσουν ότι στους πρώτους γύρους πλειστηριασμών δεν θα περιλαμβάνονται κατοικίες με αξία χαμηλότερη των 300.000 ευρώ. «Λάβαμε υπόψη την κοινωνική αντίδραση στη διαδικασία αυτή», σημείωσε ο κ. Καραμούζης. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ένωσης Συμβολαιογράφων, Γιώργος Ρούσκας δήλωσε στην εφημερίδα ότι «(οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί) θα πρέπει να γίνονται σε Ειρηνοδικεία για να διασφαλίζεται η ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και τα μέλη της ένωσης μας να μην διατρέχουν κίνδυνο επίθεσης». in

