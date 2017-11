Νοέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Εσείς πόσους καφέδες την ημέρα πίνετε; Και πότε είναι η ιδανική ώρα για τον τελευταίο αν δε θέλετε να αντιμετωπίσετε πρόβλημα με τον ύπνο;



Είχατε μια δύσκολη μέρα. Δουλειά, ραντεβού, υποχρεώσεις. Για να αντέξετε στο ένα σας χέρι βρισκόταν σε μόνιμη βάση μια κούπα καφέ. Επιστρέφοντας σπίτι, ολοκληρώσατε τις υποχρεώσεις σας και ξαπλώσατε να κοιμηθείτε. Τζίφος. Μισή ώρα μετά, το μάτι είναι στη θέση «γαρίδα» και ο ύπνος φαίνεται να έρχεται με ρυθμούς λεωφορείου που έχει κολλήσει στην κίνηση. Να ένα σενάριο που αποτελεί καθημερινότητα για πολλούς εκεί έξω. Βλέπετε δεν χρειάζεται να πιείτε καφέ στις 10 το βράδυ για να δυσκολευτείτε να κοιμηθείτε. Η καφείνη συνεχίζει να κυλάει στο αίμα αρκετές ώρες μετά την τελευταία κούπα καφέ, ακόμα κι αν αυτή ήταν στις. Μετά μεσημβρίας. Ένας ειδικός σε θέματα ύπνου, ο Dr Andrew Rochford, υποστηρίζει ότι ο,τι βάζουμε στο σώμα σας, από ροφήματα μέχρι τροφές, επηρεάζουν σημαντικά την ποιότητα του ύπνου. Όλα λοιπόν είναι θέμα timing. «Μπορείτε να πίνετε καφέ (ή καφέδες) αρκεί ο τελευταίος να είναι στις 2 το μεσημέρι». *αφήνει κάτω την τρίτη κούπα καφέ*



Σας φαίνεται κάπως αυστηρό; Αν παρόλα αυτά ανήκετε στην κατηγορία των ανθρώπων για τους οποίους ο ύπνος έρχεται με την ίδιο ρυθμό που στάζει μια χαλασμένη βρύση (aka αργά και βασανιστικά), αξίζει να το δοκιμάσετε. Όσο για εσάς που όταν ξαπλώνετε, μετά από 5 λεπτά έχετε χάσει επαφή με το περιβάλλον, ο Dr. Rochford υποστηρίζει ότι αυτό μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις συνήθειες και τις συνθήκες καθημερινότητας του καθενός. «Ο καθένας έχει το πρόγραμμά του φυσικά, αλλά ένας γενικός κανόνας είναι ότι δεν πρέπει να πίνουμε άλλο καφέ μετά το μεσημεριανό». Παρόλα αυτά, επειδή στην Ελλάδα πολλοί τρώμε μεσημεριανό ακόμα και στις 5 το απόγευμα, αν θέλετε να ενδώσετε στην αγαπημένη σας συνήθεια, μπορείτε να το κάνετε χρησιμοποιώντας ντεκαφεινέ καφέ. bovary loading…

