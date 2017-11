Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Από τον προϊστάμενο Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της περιοχής Αλίμου θα διερευνηθεί η περίπτωση δασκάλας που συμπεριφέρθηκε με απίστευτη βιαιότητα χθες σε μικρό μαθητή της στο 6ο Δημοτικό Σχολείο της περιοχής. Η δασκάλα έβαλε τους συμμαθητές τού άτυχου μικρού να τον χτυπήσουν επειδή διέκοπτε το μάθημά της, ενώ οι γονείς του μαθητή αλλά και συμμαθητών του βρίσκονται σε διαδικασία συλλογής υπογραφών ώστε να ζητήσουν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Παιδείας την άμεση απομάκρυνση της δασκάλας.

Το θλιβερό περιστατικό φυσικά αναδεικνύει για μία ακόμη φορά την αδυναμία του εκπαιδευτικού συστήματος να αντιμετωπίσει τέτοιες περιπτώσεις, καθώς με το νομικό πλαίσιο που ισχύει οι εκπαιδευτικοί είναι σχεδόν αδύνατο να απομακρυνθούν από τις τάξεις ακόμη και σε ακραίες περιπτώσεις. Ακόμη και να απομακρυνθούν, όμως, καταλήγουν ή σε διοικητικές θέσεις ή ξαναγυρίζουν στα σχολεία σε άλλες τάξεις… Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες και οι σχολικοί σύμβουλοι εκτιμούν ότι περίπου 3.000 εκπαιδευτικοί πανελλαδικά (από το σύνολο των περίπου 170.000) είναι ακατάλληλοι για να μπαίνουν σε σχολικές τάξεις… Από την στήλη Μικροπολιτικός των Νέων

