Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μειώσεις-σοκ στις μηνιαίες αποδοχές χιλιάδων εν ενεργεία στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους πριν από την 1η-1-1993 αναμένεται να σημειωθούν το 2018 με την εφαρμογή των ρυθμίσεων του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναδρομικά από την 1η-1-2017. Σύμφωνα με υπολογισμούς, οι μειώσεις στις τρέχουσες αποδοχές θα φθάνουν έως και τα 225 ευρώ το μήνα ή τις 2.700 ευρώ το χρόνο, ενώ αν ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις από την αναδρομική εφαρμογή των νέων ρυθμίσεων οι συνολικές εισοδηματικές απώλειες εντός του 2018 θα φθάσουν τα 450 ευρώ το μήνα ή τις 5.400 ευρώ σε ετήσια βάση! Ο λόγος για τον οποίο από το νέο έτος θα επιβληθούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές χιλιάδων υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας είναι το γεγονός ότι, ταυτόχρονα με την αναδρομική από 1ης-1-2017 εφαρμογή των ρυθμίσεων των νέων ειδικών μισθολογίων του ν. 4472/2017 η οποία αναμένεται τον Ιανουάριο του 2018, θα τεθεί σε ισχύ, αναδρομικά από την 1η-1-2017, μια διάταξη-βόμβα που ψηφίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Σεπτέμβριο και προβλέπει για πολλούς από τους αμειβόμενους με ειδικά μισθολόγια την αύξηση της βάσης υπολογισμού των παρακρατούμενων εισφορών για κύρια σύνταξη, επικουρική σύνταξη, περίθαλψη και εφάπαξ. Πρόκειται, συγκεκριμένα, για τη διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4488/2017, σύμφωνα με την οποία: 1) Για όσους υπηρετούν στο Δημόσιο και αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, από 1ης-1-2017 και εξής ως συντάξιμες αποδοχές, επί των οποίων υπολογίζονται ασφαλιστικές εισφορές, θεωρούνται το σύνολο των μηνιαίων τακτικών αποδοχών, με εξαίρεση μόνο: την «προσωπική διαφορά» (σ.σ.: το ποσό της αρνητικής διαφοράς μεταξύ των αποδοχών που προκύπτουν από τα νέα ειδικά μισθολόγια του ν. 4472/2017 και των αποδοχών που προκύπτουν από τα ειδικά μισθολόγια πριν από την εφαρμογή του ν. 4472/2017),

την αποζημίωση πενθημέρου (46 €/ημέρα) και τη νυχτερινή αποζημίωση (2,77 €/ώρα). 2) Οι συντάξιμες αποδοχές που προσδιορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους λαμβάνονται υπόψη και κατά τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών για επικουρική ασφάλιση, υγειονομική περίθαλψη και εφάπαξ παροχή. Η παραπάνω διάταξη δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί, καθώς δεν έχει ξεκινήσει ακόμη ο υπολογισμός των αποδοχών των ενστόλων με βάση τις διατάξεις του ν. 4472/2017 για τα νέα ειδικά μισθολόγια. Από τη στιγμή όμως που οι αρμόδιες υπηρεσίες εκκαθάρισης μισθοδοσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους θα προσδιορίσουν τις αποδοχές με βάση τα νέα ειδικά μισθολόγια, αναμένεται να εφαρμοστεί ταυτόχρονα και η διάταξη του άρθρου 3 του ν. 4489/2017 για τη διεύρυνση της βάσης υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Αυτό αναμένεται να συμβεί πιθανότατα με τις αποδοχές του Ιανουαρίου του 2018. Σε κάθε περίπτωση, από τη στιγμή που θα εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις θα σημειωθούν σημαντικές αυξήσεις στο ύψος των εισφορών που θα παρακρατούνται κάθε μήνα από τις αποδοχές χιλιάδων στρατιωτικών, αστυνομικών, λιμενικών και πυροσβεστών, με συνέπεια τη μείωση των καθαρών ποσών που θα εισπράττουν κάθε μήνα. Οι πολύ μεγάλες μειώσεις θα σημειωθούν, κυρίως, στις καθαρές μηνιαίες αποδοχές των υπηρετούντων στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας που είναι «παλαιοί ασφαλισμένοι», δηλαδή στους μισθούς αυτών που έχουν καταταγεί στις υπηρεσίες τους μέχρι τις 31-12-1992. Κι αυτό θα συμβεί επειδή για τους συγκεκριμένους ασφαλισμένους το ισχύον σήμερα νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ότι ως σύνολο συντάξιμων αποδοχών για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών λαμβάνεται υπόψη μόνο το άθροισμα βασικού μισθού, χρονοεπιδόματος, επιδόματος ειδικών συνθηκών και επιδόματος υψηλής ευθύνης, ενώ το νέο νομοθετικό πλαίσιο, όπως ήδη προαναφέραμε, διευρύνει τη βάση υπολογισμού των εισφορών στο σύνολο βασικού μισθού και επιδομάτων, με ελάχιστες εξαιρέσεις. Οι εισφορές

Το πρόβλημα των μειώσεων των αποδοχών γίνεται ακόμη μεγαλύτερο αν ληφθεί υπόψη ότι όλες αυτές οι αλλαγές θα τεθούν μεν σε ισχύ πιθανότατα από την 1η-1-2018, αλλά η εφαρμογή τους θα πρέπει να γίνει, όπως προαναφέραμε, αναδρομικά από την 1η-1-2017, όπως προβλέπουν οι ν. 4472/2017 και 4488/2017. Δηλαδή, οι μειώσεις αποδοχών που προκύπτουν από την ταυτόχρονη εφαρμογή των νέων ειδικών μισθολογίων των ενστόλων και των αλλαγών στη βάση υπολογισμού των εισφορών τους θα πρέπει να υπολογιστούν αναδρομικά από την 1η-1-2017! Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χιλιάδες υπηρετούντες στις Ενοπλες Δυνάμεις και τα Σώματα Ασφαλείας θα πρέπει όχι μόνο να δεχτούν σημαντικές μειώσεις στις καθαρές αποδοχές που θα λαμβάνουν από την 1η-1-2018 αλλά και να επιστρέψουν στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά τους ταμεία τις επιπλέον διαφορές ασφαλιστικών εισφορών, που προκύπτουν με το νέο επαχθέστερο σύστημα υπολογισμού, για το δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, από την 1η-1-2017 έως την 31η-12-2017! Σύμφωνα με υπολογισμούς συνδικαλιστικών οργανώσεων που εκπροσωπούν τους υπηρετούντες στα Σώματα Ασφαλείας, οι μειώσεις των αποδοχών χιλιάδων ενστόλων που έχουν καταταχθεί στις υπηρεσίες τους μέχρι την 31η-12-1992 σε μερικές περιπτώσεις θα φθάνουν μέχρι και τα 225 ευρώ το μήνα, οι δε αναδρομικές κρατήσεις που θα κληθούν να καταβάλουν θα φθάσουν μέχρι και τις 2.700 ευρώ! Δεδομένου ότι είναι αδύνατο να καταβληθούν εφάπαξ οι επιπλέον εισφορές που προκύπτουν για όλο το 2017 θεωρείται πιθανό τα ποσά των αναδρομικών αυξήσεων των ασφαλιστικών εισφορών να κληθούν οι «παλαιοί ασφαλισμένοι» ένστολοι να τα καταβάλουν έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις εντός του 2018. Και στην περίπτωση αυτή όμως, οι μηνιαίες μειώσεις αποδοχών που θα υποστούν θα είναι τεράστιες, δεδομένου ότι κάθε μήνα θα παρακρατούνται από τους μισθούς τους εις διπλούν οι επιπλέον εισφορές που θα προκύψουν! Γιώργος Παλαιτσάκης

Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

