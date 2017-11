Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σύμφωνα με το λεξικό Κόλινς

Ο όρος «fake news» (ψευδείς ειδήσεις) ανακηρύχθηκε η «Λέξη της Χρονιάς 2017» από το λεξικό Κόλινς, το οποίο έδωσε στη δημοσιότητα την σχετική λίστα που καταρτίζει ετησίως, σημειώνοντας ότι θα συμπεριλάβει τον όρο στην επόμενη έντυπη έκδοση του. Στον ορισμό που δίνει το λεξικό στο fake news είναι: «ψευδείς, συχνά εντυπωσιακές, πληροφορίες που διαδίδονται υπό το πρόσχημα της είδησης». Σύμφωνα με τους λεξικογράφους του Collins, η χρήση του όρου αυξήθηκε κατά 365% από το 2016.

Οι λεξικογράφοι εντόπισαν άλλες λέξεις που σχετίζονται με την πολιτική πραγματικότητα που παρουσίασαν αύξηση τους τελευταίους 12 μήνες όπως ο όρος «antifa» (αντιφασίστες) και «echo chamber», που περιγράφει ανθρώπους που μοιράζονται τις απόψεις τους σε περιβάλλοντα, ιδιαίτερα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εκείνοι που ακούν ή διαβάζουν είναι των ίδιων απόψεων. Ο όρος «Corbynmania», που περιγράφει τον ένθερμο ενθουσιασμό για τον ηγέτη του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, Τζέρεμι Κόρμπιν, επίσης κατέγραψε τεράστια αύξηση, εξαιτίας των φετινών βουλευτικών εκλογών. «Το μεγαλύτερο μέρος της φετινής λίστας είναι σίγουρα πολιτικά φορτισμένο, αλλά με έναν νέο πρόεδρο των ΗΠΑ και με εκλογές στο Ηνωμένο Βασίλειο ίσως να μην αποτελεί έκπληξη ότι η πολιτική συνεχίζει να ηλεκτρίζει το λεξιλόγιο», δήλωσε ο Χέλεν Νιουστέντ, επικεφαλής του γλωσσικού περιεχομένου του Κόλινς, σύμφωνα με τον Independent. in

