Νοέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Ο απερχόμενος Αυστριακός υπουργός Οικονομικών Χανς Γεργκ Σέλινγκ του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος είναι ο επικρατέστερος των υποψηφίων για τη θέση του επικεφαλής του Eurogroup ως διάδοχος του Γερούν Ντάισελμπλουμ. Αυτό προκύπτει έπειτα από σχετική απόφαση που φέρεται να έλαβαν κατά την συνάντηση εργασίας, που είχαν στις αρχές της εβδομάδας στο περιθώριο της συνεδρίασης του Eurogroup οι προερχόμενοι από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.



Το γεγονός αυτό εξηγεί, σύμφωνα με παρατηρητές στη Βιέννη, την παραίτηση του από το βουλευτικό αξίωμα, την οποία ανακοίνωσε σήμερα το μεσημέρι ο Χανς Γεργκ Σέλινγκ, κατά την συγκρότηση σε σώμα της νέας αυστριακής Βουλής η οποία προήλθε από τις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 15ης Οκτωβρίου. Προϋπόθεση πάντως για την ανάληψη της θέσης του επικεφαλής του Eurogroup είναι η παραμονή του Χανς Γεργκ Σέλινγκ στη θέση του υπουργού Οικονομικών και στη νέα αυστριακή κυβέρνηση συνασπισμού, για την οποία διεξάγονται από την περασμένη εβδομάδα συγκεκριμένες και εντατικές διαπραγματεύσεις του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος του απερχόμενου υπουργού Εξωτερικών Σεμπάστιαν Κουρτς, νικητή των εκλογών, με το ακροδεξιό εθνικιστικό Κόμμα των Ελευθέρων. Η θητεία του νυν επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ λήγει στα μέσα Ιανουαρίου και μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένεται να ανακοινωθούν οι υποψηφιότητες για τη διαδοχή του, που αναμένεται να αποφασιστεί κατά την επόμενη συνεδρίαση του Eurogroup στις 4 Δεκεμβρίου. Το ενδιαφέρον του για αυτή τη θέση ο ίδιος ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών είχε ανακοινώσει στις 10 Οκτωβρίου, πριν από τις αυστριακές εκλογές, αναφέροντας χαρακτηριστικά : «εάν συνεχίσω να παραμένω υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας (και μετά τις εκλογές), τότε θα υπάρξει αυτή η συζήτηση γύρω από το πρόσωπό μου».



Η θέση αυτή είναι, όπως είχε τονίσει, μία από τις σημαντικότερες θέσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αλλά, όπως σημείωσε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να γίνονται σχετικές συζητήσεις. Ταυτόχρονα είχε υπενθυμίσει πως στην Αυστρία ο ίδιος είναι ο πρώτος υπουργός Οικονομικών μετά τον Χάνες ΄Αντρος (σ.σ.: τον υπουργό Οικονομικών μεταξύ 1970 και 1980, στην κυβέρνηση του ιστορικού καγκελάριου Μπρούνο Κράισκι), ο οποίος στο υπουργείο του δεν έχει υφυπουργό, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα είναι εφικτό στο μέλλον εάν κληθεί να αναλάβει επικεφαλής του Eurogroup. Εξάλλου, όπως είχε επισημάνει ο ίδιος, θα πρέπει να αποσαφηνιστεί ποιος θα αναλάβει επικεφαλής του Euroworking Group, του οποίου αυτή τη στιγμή ηγείται ο Αυστριακός οικονομολόγος Τόμας Βίζερ. Στις δηλώσεις του ο Αυστριακός υπουργός Οικονομικών είχε προειδοποιήσει για μία χαλάρωση του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, σημειώνοντας πως για μία προσαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας υπάρχουν διαφορετικές γνώμες των χωρών-μελών και το σημαντικό, κατά τη γνώμη του, είναι οι επί μέρους προσαρμογές να μην υιοθετούνται απλά ως γενικοί κανόνες. Ο γεννημένος το 1953 Χανς Γεργκ Σέλινγκ, επικεφαλής στο παρελθόν μεγάλων αυστριακών επιχειρήσεων, ανέλαβε την 1η Σεπτεμβρίου 2014 υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση συνασπισμού Σοσιαλδημοκρατών και Λαϊκού Κόμματος, στη θέση του παραιτηθέντα τότε, τόσο από το υπουργικό αξίωμα όσο και από τη θέση του αντικαγκελαριου, και αρχηγού του Λαϊκού Κόμματος Μίχαελ Σπίντελεγκερ. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

