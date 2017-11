Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Στα Γρεβενά, στο κατάστημα Λεωνίδας, θα βρείτε, όμορφα και ποιοτικά γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως και φακούς επαφής για γυναίκες, άνδρες και παιδιά, σε όλα τα μεγέθη και χρώματα και πάνω από όλα σε προσιτές τιμές. Στην οδό Παύλου Μελά 20 στον Πεζόδρομο θα βρείτε αυτό που σας ταιριάζει. Συνεργάζεται με τους μεγαλύτερους επώνυμους οίκους στον χώρο τον οπτικών.

Υπεύθυνος Οπτικός – Οπτομέτρης και Ειδικός στα πολυεστιακά γυαλιά,Λεωνίδας Καραμιχαηλίδης, με εμπειρία 20 και πλέον χρόνων.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 24620 22 5 43



Κάντε ΚΛΙΚ στην εικόνα





































