Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κοινή συναινέσει βγήκε το διαζύγιο της Αθηνάς Ωνάση και του Αλβάρο, μετά από μία ιστορία ενός έτους που είχε μηνύσεις, ασφαλιστικά μέτρα, αγωγές και απαιτήσεις εκατομμυρίων ευρώ. Αθηνά και Αλβάρο κατέληξαν σε συμφωνία για το διαζύγιο με την αποκάλυψη να γίνεται από το γερμανικό περιοδικό «Bunte». Ο γάμος λύθηκε σε δικαστική αίθουσα του Βελγίου, χωρίς την παρουσία του τέως ζευγαριού, αλλά με τους δικηγόρους τους να βρίσκουν την χρυσή τομή. Το γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι η πλευρά της Αθηνάς Ωνάση παρουσίασε στο δικαστήριο φάκελο με αδιάσειστα στοιχεία για την διπλή ζωή του Ντόντα με Βελγίδα κολ γκερλ αποδεικνύοντας ότι από τα 11 χρόνια έγγαμου βίου με τον Βραζιλιάνο ιππέα εκείνος τα 8,5 διατηρούσε σχέση με την βελγίδα.

Σύμφωνα με τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας, οι δικηγόροι του Αλβάρο γνώριζαν ότι η Αθηνά Ωνάση είχε στα χέρια της επιπλέον στοιχεία και μαρτυρίες για τις απιστίες του πελάτη τους και κατέληξαν σε μια συμφωνία ώστε να βγει το διαζύγιο. Όπως αναφέρεται στο γερμανικό περιοδικό ο Αλβάρο ζητούσε 11 εκατομμύρια σύμφωνα με το προγαμιαίο συμβόλαιο και μηνιαία διατροφή 350.000 ευρώ, καθώς επίσης και άλογα και σπίτια που είχαν αποκτηθεί όσα χρόνια ήταν παντρεμένος με την Αθηνά με συνολική αξία 400.000.000 δολάρια. Ωστόσο τα χρήματα που θα πάρει τελικά – όπως δήλωσαν οι δικηγόροι της Αθηνάς – είναι πολύ λιγότερα. Εξαιρετικα σημαντική για την νίκη της Αθηνάς Ωνάση ήταν οι πληροφορίες και τα στοιχεία που της είχε παραδώσει ο κ. Αλέξης Μανθεάκης. in

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 9th, 2017 at 20:01 and is filed under HOT-LIFESTYLE, ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ, ΚΟΣΜΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.