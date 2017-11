Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Εθνική ομάδα εμφανίστηκε κατώτερη της περίστασης, ηττήθηκε με το βαρύ 4-1 από την Κροατία στο «Μάξιμιρ» του Ζάγκρεμπ και, ουσιαστικά, χρειάζεται ένα θαύμα για να καταφέρει να κερδίσει μια θέση στα τελικά του Μουντιάλ της Ρωσίας, το καλοκαίρι του 2018. Η ελληνική ομάδα δεν είχε πλάνο ούτε ιδέες, δεν είχε φρεσκάδα, δεν είχε ποιότητα στην οργάνωση και τη δημιουργία, οπότε μοιραία υποδύθηκε το ρόλο του κομπάρσου, σε έναν αγώνα που, λόγω του διακυβεύματος, όφειλε να πρωταγωνιστήσει. Ένα λάθος του Ορέστη Καρνέζη άνοιξε τον «ασκό του Αιόλου» για την Εθνική ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Λάθος απαράδεκτο για την εμπειρία και το επίπεδο του πρωταθλήματος στο οποίο αγωνίζεται ο διεθνής τερματοφύλακας, ο οποίος έχασε το κοντρόλ της μπάλας, ανέτρεψε τον Κάλινιτς που την πήρε και ο Μόντριτς άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό. Τουλάχιστον, γλίτωσε την αποβολή… Μέχρι να συνέλθουν οι διεθνείς δέχθηκαν το δεύτερο γκολ, από τον Κάλινιτς στο 19΄ και το «Μάξιμιρ» σείστηκε. Ο Σκίμπε άλλαξε τον αμυντικό σχηματισμό με τους τρεις στόπερ (Κ. Παπαδόπουλος, Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας) σε άμυνα των τεσσάρων, με τον Τζαβέλλα αριστερά και τον Μανιάτη δεξιά, ο Παπασταθόπουλος αναπτέρωσε τις ελπίδες μειώνοντας με κεφαλιά στο 30΄, αλλά τρία λεπτά αργότερα ο Πέρισιτς έδωσε εκ νέου «αέρα» δύο τερμάτων στη «Χρβάτσκα». Οι Κροάτες με την τεχνική, την ταχύτητα και την απλότητα στο παιχνίδι τους απογύμνωσαν την ανασταλτική και αμυντική λειτουργία της Εθνικής, που σε 10 αγώνες στα προκριματικά είχε δεχθεί μόλις 6 γκολ, αλλά και τις επιλογές του Σκίμπε, που όπως οι παίκτες του βρέθηκε επίσης σε κακό βράδυ. Στο ξεκίνημα του δεύτερου 45λεπτου όλοι περίμεναν την αντίδραση της Ελλάδας, αλλά το φθηνό λάθος του Σταφυλίδη στο 49ο λεπτό, όταν πήγε να γυρίσει άνετος την μπάλα με το στηθος στον Καρνέζη, απέφερε το τέταρτο γκολ της ομάδας του Ντάλιτς με σκόρερ τον Κράμαριτς κι έδωσε τη χαριστική βολή στην Εθνική, η οποία απειλούσε μόνο σε στατικές φάσεις. Στο 60΄ ο Σούμπασιτς έκανε μεγάλη απόκρουση στο σουτ του Μήτρογλου, στο 63΄ ο Παπασταθόπουλος πήρε και πάλι την κεφαλιά αλλά αστόχησε, ενώ στο 75΄ νέα κεφαλιά, του Μήτρογλου, έστειλε την μπάλα πάνω από το δοκάρι και στο 90΄ ο τερματοφύλακας της Μονακό απέκρουσε σωτήρια στη γωνία του άλλη μια κεφαλιά του «Γερμανού», στην τελευταία ευκαιρία της Εθνικής να ελαφρύνει λίγο το έργο της ενόψει της ρεβάνς. Ένα έργο που, πλέον, δεν φαντάζει αλλά είναι Σισύφειο… ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Τζανλούκα Ρόκι ΚΙΤΡΙΝΕΣ: Καρνέζης, Ζέκα, Μπακασέτας ΚΡΟΑΤΙΑ (Ζλάτκο Ντάλιτς): Σούμπασιτς, Βρσάλικο, Λόβρεν, Βίντα, Στρίνιτς, Μόντριτς (89΄ Πάσαλιτς), Ράκιτιτς, Κάλινιτς (75΄ Ρέμπιτς), Μπρόζοβιτς, Πέρισιτς, Κράμαριτς (82΄ Βλάσιτς). ΕΛΛΑΔΑ (Μίχαελ Σκίμπε): Καρνέζης, Μανιάτης (46΄ Ρέτσος), Παπασταθόπουλος, Κ. Παπαδόπουλος, Τζαβέλλας, Τζιόλης, Σάμαρης (62΄ Ταχτσίδης), Ζέκα, Σταφυλίδης (71΄ Μπακασέτας), Φορτούνης, Μήτρογλου. Για τους πρώτους αγώνες των πλέι οφ του Μουντιάλ 2018 σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα Κροατία-Ελλάδα 4-1

(13′ πεν. Μόντριτς, 19′ Κάλινιτς, 49′ Κράμαριτς – 30′ Παπασταθόπουλος) Βόρεια Ιρλανδία-Ελβετία 0-1

(58′ πεν. Ροντρίγκες) Δανία-Ιρλανδία 10/11

Σουηδία- Ιταλία 10/11

