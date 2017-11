Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Mπορεί να είναι λαβωμένη από τραυματισμούς και από την απόφαση της FIFA να τιμωρήσει τον Μανωλά αλλά δεν πρόκειται να παραδώσει τα όπλα η εθνική μας ομάδα. Οπως τόνισε και ο Μίκαελ Σκίμπε στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου στέλνοντας το μήνυμα για μάχη μέχρι τέλους: «Φυσικά μας λείπουν κάποιοι ποιοτικοί παίκτες και είναι σίγουρα πρόβλημα για μας. Αλλά από την άλλη μεριά έχουμε πολλούς ταλαντούχους παίκτες και παίκτες που παίζουν σε υψηλό επίπεδο και γι’ αυτό είμαι σίγουρος ότι όσοι παίξουν θα τους αντικαταστήσουν περίφημα. Επίσης, κόντρα σε έναν αντίπαλο με πολλούς καλούς παίκτες, πρέπει να παίξουμε με κοντά τις γραμμές, να μην του δώσουμε χώρους, να μην τον αφήσουμε να παίξει γρήγορα και ελπίζουμε να τα καταφέρουμε». Σε ερώτηση για το ποια θα είναι η στόχευση της Ελλάδας στο αποψινό ματς τόνισε: «Καλό θα είναι να βάλουμε ένα γκολ, αυτό θέλουμε όποτε παίζουμε εκτός έδρας. Θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό, αλλά δεν χρειάζονται πολλά λόγια, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε ανταγωνιστικοί μέσα στο γήπεδο». Ο Γερμανός δεν δίστασε να ξαναμιλήσει για την τιμωρία του Μανωλά τονίζοντας πως η παγκόσμια ομοσπονδία αδίκησε την Εθνική: «Είμαι δυσαρεστημένος από αυτή την απόφαση, φυσικά και είναι άδικη. Σχεδόν σε κάθε ματς στον κόσμο, όταν νικάς, προσπαθείς να κερδίσεις ορισμένα δευτερόλεπτα, όπως κάναμε και εμείς στην Κύπρο. Οπότε ένας παίκτης πήρε αυτή την κάρτα και δεν έπαιξε στο επόμενο παιχνίδι. Είναι πολύ άδικο που η FIFA πήρε αυτή την απόφαση, δεν είναι σωστό να κοιτάς ένα βίντεο και να αποφασίζεις για το τι συνέβη πριν από αρκετές εβδομάδες μέσα στο γήπεδο. Ελπίζω να μην επαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον».

Αναφερόμενος στην Κροατία δήλωσε: «Νομίζω ότι η κροατική ομάδα έχει πολλούς καλούς παίκτες στην επίθεση αλλά δεν είναι κακή και στην άμυνα. Δέχθηκαν μόλις 4 γκολ σε έναν δυνατό όμιλο και αυτό γιατί δουλεύουν σωστά σαν ομάδα. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ποιότητα, περιμένουμε δύο καλά παιχνίδια και θα δούμε στο τέλος τι θα έχει συμβεί». Ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος πονάει αλλά είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί

Από τη δική του πλευρά ο Σωκράτης Παπασταθόπουλος που πονάει αλλά είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί τόνισε: «Σίγουρα δεν έχουμε τους κορυφαίους σταρ, αλλά είμαστε μια ομάδα που βγάζει το 100%, παίζουμε πάντα σαν να μην υπάρχει αύριο και πιστεύω ότι δεν χρειάζεται να έχουμε κορυφαίους σταρ αν έχουμε αυτή την ομάδα. Δίνουμε τα πάντα στο γήπεδο, ξέρουμε τι τακτική πρέπει να έχουμε και έχουμε δείξει όλα αυτά τα χρόνια ότι είμαστε εκεί που πρέπει». Για το αν οι διεθνείς θα παίξουν και για τους συμπαίκτες που θα λείψουν: «Σίγουρα είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος το ότι δεν θα έχουμε μαζί μας παιδιά που έπαιξαν σε όλη την πορεία των προκριματικών. Σίγουρα θα παίξουμε και για αυτούς. Για το θέμα του Μανωλά αναφέρθηκε και ο προπονητής, δεν θέλω να πω κάτι πριν τα ματς, μετά τα ματς θα μιλήσουμε και για αυτό». Ο Μίκαελ Σκίμπε την τελευταία στιγμή θα αποφασίσει για τη συμμετοχή των Παπασταθόπουλου, Τοροσίδη, με τον πρώτο όμως να έχει πολύ περισσότερες πιθανότητες να αγωνιστεί. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις για τη βασική ενδεκάδα, αυτή θα αποτελείται από τους: Καρνέζη, Τζαβέλλα, Παπασταθόπουλο, Παπαδόπουλο, Ρέτσο, Ζέκα, Τζιόλη, Σταφυλίδη, Χριστοδουλόπουλο, Φορτούνη και Μήτρογλου. Από την έντυπη έκδοση του Ελεύθερου Τύπου

