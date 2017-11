Νοέμβριος 9th, 2017 by Σταματίνα

Για τον μισό πληθυσμό του πλανήτη, η επίσκεψη στο γιατρό δεν κρατά πάνω από πέντε λεπτά, σύμφωνα με μια νέα διεθνή επιστημονική μελέτη, την μεγαλύτερη του είδους της μέχρι σήμερα.



Στο ένα άκρο βρίσκεται το Μπανγκλαντές όπου οι γιατροί «ξεπετούν» τους ασθενείς μέσα σε μόλις 48 δευτερόλεπτα, ενώ στο άλλο άκρο είναι η Σουηδία όπου ο γιατρός αφιερώνει στον ασθενή 22,5 λεπτά κατά μέσο όρο. Σε 15 χώρες όπου ζει ο μισός περίπου πληθυσμός της Γης, το ιατρικό ραντεβού διαρκεί λιγότερα από πέντε λεπτά. Σε άλλες 25 χώρες διαρκεί έως δέκα λεπτά το πολύ. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον δρα Γκρεγκ Ίρβινγκ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο βρετανικό ιατρικό περιοδικό «British Medical Journal Open», αξιολόγησαν (μετα-ανάλυση) στοιχεία από 178 μελέτες που αφορούσαν 67 χώρες και πάνω από 28,5 εκατομμύρια επισκέψεις σε γιατρούς. Τα μικρής διάρκειας ραντεβού με το γιατρό έχουν συσχετισθεί με πολυφαρμακία (συνταγογράφηση πολλών φαρμάκων ιδίως αντιβιοτικών), μηδαμινή επικοινωνία γιατρού-ασθενούς και γενικότερα χειρότερη υγεία για τους ασθενείς στο μέλλον, καθώς επίσης με αυξημένο κίνδυνο σωματικής και ψυχικής εξάντλησης για τους γιατρούς.



«Λίγα πράγματα μπορούν να επιτευχθούν σε λιγότερα από πέντε λεπτά», τονίζουν οι ερευνητές και επισημαίνουν ότι «ένας μέσος όρος πέντε λεπτών είναι το όριο κάτω από το οποίο η επίσκεψη δεν είναι τίποτε παραπάνω από απλή συνταγογράφηση». Στις ανεπτυγμένες χώρες η κατάσταση είναι συγκριτικά καλύτερη σε σχέση με τις χώρες μεσαίου και χαμηλού εισοδήματος. Στις ΗΠΑ η επίσκεψη διαρκεί τουλάχιστον 20 λεπτά, στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στο Λουξεμβούργο και στην Κύπρο περίπου 15 λεπτά, ενώ στη Βρετανία σχεδόν δέκα. Η μελέτη δεν ανέφερε στοιχεία για την Ελλάδα. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Νοέμβριος 9th, 2017 at 22:03 and is filed under ΥΓΕΙΑ-ΔΙΑΤΡΟΦΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.