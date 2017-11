Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

«Αισθάνομαι στοχοποιημένος από τον πολιτικό μου προιστάμενο υπουργό Κώστα Γαβρόγλου» δηλώνει στο «protothema.gr‘ ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας καθηγητής Αχιλλέας Ζαπράνης. Η χθεσινή ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας εναντίον του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας έκανε τον κ. Ζαπράνη να αισθάνεται έρμαιο, όπως λέει χαρακτηριστικά «στις ορέξεις του καθενός που μπορεί να θέλει να τον αντιμετωπίζει κατά το δοκούν» και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθεί δικαστικά . «Αισθάνομαι θιγμένος και θυμωμένος» λέει ο πανεπιστημιακός που δέχθηκε τα πυρά του υπουργού επειδή , όπως είπε χαρακτηριστικά μετέφρασε τον όρκο στην τελετή υποδοχής των φοιτητών περί αριστείας από το κείμενο που υποδέχονται τους φοιτητές στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ, προκειμένου να τους κάνουν να αισθανθούν οτι ανήκουν σε μία νέα οικογένεια. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου απάντησε με ιδιαίτερα σκληρή ανακοίνωση στον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Καθηγητή Αχιλλέα Ζαπράνη, προτείνοντας του να διαβάσει ενώπιον των φοιτητών το εξής κείμενο: ΠΡΩΤΟΝ: Δεν θα χρησιμοποιώ εμπρηστικές εκφράσεις στις συνεντεύξεις μου, μιας και η ελληνική γλώσσα διαθέτει λεξικό πλούτο ώστε να μπορώ να εκφράζομαι με ευπρέπεια. ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Δεν θα στέλνω επιστολές στους συναδέλφους μου πρυτάνεις που με γελοιοποιούν, μιας και η αυτογελοιοποίησή μου αντανακλάται και στο Πανεπιστήμιό μου. ΤΡΙΤΟΝ: Δεν θα διδάσκω σε εννέα μεταπτυχιακά, μιας και δεν είναι σωστό να διπλασιάζω τον μισθό μου σε βάρος νέων επιστημόνων. ΤΕΤΑΡΤΟΝ: Δεν θα απειλώ ότι θα κλείσω τα μεταπτυχιακά προγράμματα, μιας και η ίδρυση και λειτουργία τους δεν εξαρτάται από εμένα προσωπικά αλλά είναι αποτέλεσμα συλλογικών διαδικασιών. ΠΕΜΠΤΟΝ: Δεν θα καλώ κάθε λίγο την αστυνομία στο Πανεπιστήμιο, μιας και η Δημοκρατία παρέχει πολλούς τρόπους να επιλύει διαφορές. ΕΚΤΟΝ Και τέλος, δεν θα ζητήσω από τους φοιτητές και φοιτήτριες να διαβάζουν κείμενα που τους στέλνω, μιας και η αρλουμπολογία πρέπει να έχει όρια. ΕΒΔΟΜΟΝ: Ως προς την πρόταση του αντιπρύτανη κ. Σαρτζετάκη, να επιβληθούν τέλη εγγραφής στους φοιτητές του ΠΑ.ΜΑΚ., η απάντηση δεν μπορεί παρά να είναι μόνο μία: Αυτά κύριε αντιπρύτανη, όταν ανοίξετε δικό σας «μαγαζί». Το επίμαχο κείμενο Το κείμενο του Πανεπιστημίου που μοιράζεται στους πρωτοετείς φοιτητές και προκάλεσε την αντίδραση του υπουργού Παιδείας έχει ως εξής: «Εμείς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς ξεκινάμε τις σπουδές μας, διαβεβαιώνουμε ότι θα συνδράμουμε στη γνώση, θα διατηρήσουμε τις αξίες του Πανεπιστημίου και θα υιοθετήσουμε τη νοοτροπία της αριστείας, μέσα από τη μελέτη και την έρευνα. Εμείς οι φοιτητές και οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Μακεδονίας διαβεβαιώνουμε ότι θα φροντίσουμε να δρούμε μέσα κι έξω από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας με αξιοπρέπεια, ήθος και θα συμβάλουμε στη διατήρηση ενός περιβάλλοντος ποιότητας, ελευθερίας, δημοκρατίας, αξιοκρατίας και προσωπικής ανάπτυξης». Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Την ίδια ώρα σήμερα η Σύγκλητος του ΟΠΑ έβαλε συμβολικό «λουκέτο» στο Ιδρυμα χαρακτηρίζοντας «άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται εξ αιτίας της πολυπληθούς, συνεχώς αυξανόμενης και ανεξέλεγκτης παρουσίας τοξικο-εξαρτημένων ατόμων στους χώρους του Ιδρύματος» Συγκεκριμένα, την διακοπή της εκπαιδευτικής λειτουργίας του Ιδρύματος στο κεντρικό κτήριο την σήμερα από τις 11 το πρωί έως και τις 3 το μεσημέρι , αποφάσισε η Σύγκλητος του Οικονoμικού Πανεπιστημίου Αθηνών, με σκοπό «να ακουστεί από την πολιτεία και την κοινωνία η κραυγή αγωνίας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας για την κατάσταση που αντιμετωπίζει το Ίδρυμα». Η Σύγκλητος κάνει λόγο για «άκρως ανησυχητική και επικίνδυνη κατάσταση που διαμορφώνεται εξ αιτίας της πολυπληθούς, συνεχώς αυξανόμενης και ανεξέλεγκτης παρουσίας τοξικο-εξαρτημένων ατόμων στους χώρους του Ιδρύματος», και υπογραμμίζει τα εξής: Α. Τα τοξικο-εξαρτημένα αυτά άτομα προέρχονται κατά κανόνα από το παρακείμενο πάρκο του Πεδίου του Άρεως που αποτελεί τόπο συνάθροισής τους, εισέρχονται ανεμπόδιστα στους χώρους του Ιδρύματος και κάνουν χρήση ναρκωτικών με σύριγγες στους χώρους του Πανεπιστημίου (τουαλέτες, διαδρόμους, σκάλες, ακόμα και αίθουσες διδασκαλίας), μετά δε τη χρήση βρίσκονται σε άθλια κατάσταση και κινδυνεύει η ίδια τους η ζωή. Β. Η καθημερινή πλέον παρουσία των τοξικο-εξαρτημένων ατόμων στο Ίδρυμα δημιουργεί αυξημένους κινδύνους για την υγεία των μελών της κοινότητας. Γ. Επιπλέον, τα άτομα αυτά συχνά παρουσιάζουν επιθετική συμπεριφορά επικίνδυνη για την σωματική ακεραιότητα των φοιτητών και εργαζομένων του Ιδρύματος. Δ. Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι ότι οι φοιτητές αποθαρρύνονται να προσέρχονται στις αίθουσες διδασκαλίας, υπάρχει έντονο αίσθημα ανασφάλειας στους εργαζόμενους στο Ίδρυμα, βλάπτεται η ακαδημαϊκή εικόνα και προσβάλλεται το κύρος του Πανεπιστημίου, η λειτουργία του οποίου εν τέλει καθίσταται δυσχερής έως και αδύνατη υπό τις συνθήκες αυτές. Ε. Η Διοίκηση του ΟΠΑ έχει επανειλημμένως απευθυνθεί στους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και έχει ενημερώσει για τις δυσκολίες και τους σοβαρούς κινδύνους που δημιουργούνται από την κατάσταση αυτή, χωρίς δυστυχώς αποτελέσματα που να δείχνουν ότι το πρόβλημα αντιμετωπίζεται. Αντιθέτως, οι αρνητικές επιπτώσεις στο Ίδρυμα πολλαπλασιάζονται καθημερινά, και διαφαίνεται ότι μόλις οι καιρικές συνθήκες επιδεινωθούν η κατάσταση θα χειροτερέψει καθώς θα αυξηθούν τα τοξικο-εξαρτημένα άτομα που θα αναζητήσουν στέγη στους χώρους του Ιδρύματος. Ζ. Είναι προφανές ότι τα άτομα αυτά χρήζουν υποστήριξης και θεραπείας. Δυστυχώς την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δεν είναι σε θέση να την αντιμετωπίσει το Πανεπιστήμιο, καθώς απαιτούνται καθημερινές ενέργειες που δεν αποτελούν αρμοδιότητες ενός ΑΕΙ, ούτε αυτό έχει τη δυνατότητα να τις αναλάβει. Αντιδράσεις από τα κόμματα Το «παράπτωμα» ήταν ότι περιέλαβε τον όρο «αριστεία» σε κείμενο που διένειμε στους πρωτοετείς φοιτητές), είναι πρωτοφανής και σοκάρει ως προς το ύφος και ως προς το περιεχόμενό της επισημαίνει ο Γιώργος Μαυρωτάς Γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου και βουλευτής Αττικής τονίζοντας οτι: «Αφενός το ειρωνικό ύφος και η άνευ προηγουμένου στοχοποίηση δεν συνάδει με ανακοίνωση Υπουργείου αλλά περισσότερο με κουτσομπόλη της γειτονιάς, και αφετέρου το περιεχόμενο δεν μπορεί να περιλαμβάνει νουθεσίες προς τους Πρυτάνεις πώς θα επιτελούν το έργο τους και πότε θα καλούν και πότε όχι την αστυνομία. Άραγε αυτό είναι το αυτοδιοίκητο που ονειρεύεται ο κ. Γαβρόγλου; Να συμμορφώνονται οι Πρυτάνεις με τις ειρωνικές υποδείξεις του;

Ας κοιτάξει λίγο ο Υπουργός τις αντιδράσεις που υπάρχουν και στα άλλα Πανεπιστήμια για τα θέματα ασφάλειας (όπως σήμερα το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το οποίο έκλεισε για 4 ώρες διαμαρτυρόμενο για τη διακίνηση ναρκωτικών) και ελπίζουμε να είναι αρωγός σε αυτές τις προσπάθειές και όχι ειρωνικός επικριτής τους». Η Νίκη Κεραμέως, Τομεάρχης Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε΅»Η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών αποφάσισε την προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του Ιδρύματος εξαιτίας της ανεξέλεγκτης παρουσίας τοξικομανών στους χώρους του. Την ίδια στιγμή, το Υπουργείο Παιδείας, με απαράδεκτο ύφος, σε μία άνευ προηγουμένου ανακοίνωση, ειρωνεύεται τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και, ανάμεσα σε άλλα, τον καλεί να μην ζητά τη συνδρομή της αστυνομίας.

Το θράσος, η αλαζονεία και η ανευθυνότητα είναι συστατικά στοιχεία αυτής της Κυβέρνησης σε κάθε επίπεδο». Ο βουλευτής της ΝΔ Μάξιμος Χαρακόπουλος τονίζει: «Μετά την έξαρση της βίας και της ανομίας στα πανεπιστήμια της χώρας και τις αλλεπάλληλες καταγγελίες εκ μέρους της ακαδημαϊκής Κοινότητας για προστασία κάθε παραβατικότητας, θα καταργήσετε τον νόμο για το άσυλο, που αποδεδειγμένα έχει αποτύχει παταγωδώς και λειτουργεί ως ομπρέλα προστασίας της ανομίας;». Το ερώτημα αυτό θέτει ο αναπληρωτής Τομεάρχης Εσωτερικών της Νέας Δημοκρατίας, αρμόδιος για θέματα Προστασίας του Πολίτη, βουλευτής Λαρίσης, κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος, στον υπουργό Παιδείας κ. Κώστα Γαβρόγλου. Επιπλέον, ζητά να παρέμβει άμεσα ώστε να «απομακρυνθούν οι τοξικομανείς από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και να εξαλειφθούν τα φαινόμενα εγκληματικότητας». Το στέλεχος της αξιωματικής αντιπολίτευσης επισημαίνει ότι «λίγες ημέρες μόνον μετά τις διαβεβαιώσεις του πρωθυπουργού, από το βήμα της βουλής ότι δεν υπάρχει πρόβλημα με την ασφάλεια των πολιτών, πληροφορούμαστε εμβρόντητοι ότι η Σύγκλητος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) αποφάσισε να διακόψει την εκπαιδευτική λειτουργία του Ιδρύματος για 4 ώρες, λόγω την παρουσίας πολλών τοξικοεξαρτημένων ατόμων εντός του Ιδρύματος. Ο κ. Χαρακόπουλος καταλήγει καταγγέλλοντας ότι «ο καθ’ ύλην υπουργός Παιδείας αντί να λάβει άμεσα μέτρα για την προστασία των φοιτητών, όπως είναι υποχρεωμένος εκ της θέσεώς του, προτίμησε να ζητήσει από τους ίδιους τους φοιτητές να βάλουν τάξη στο Ίδρυμα, κάνοντας λόγο για «ρωμαλέο φοιτητικό κίνημα». Το χειρότερο δε είναι ότι με τον νόμο για το άσυλο παρέχει ομπρέλα προστασίας σε κάθε παραβατικότητα, ανομία ακόμη και εγκληματικότητα εντός των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων».

