Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών και οι εκδόσεις Αλεξάνδρεια σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιώργου Σιώμου Ο κόκκινος Σπάγκος.

Για το βιβλίο θα μιλήσουν οι: Ζαγκανίκας Σίμος, Στέργιος Πουρνάρας και ο συγγραφέας Τετάρτη 15/11/2017 στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών

