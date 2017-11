Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μεταξύ άλλων κατασχέθηκαν πάνω από -4,5- κιλά ακατέργαστης κάνναβης, -200- γραμμάρια παραισθησιογόνα αποξηραμένα μανιτάρια και -5- αρχαία μεταλλικά αντικείμενα

Συνελήφθη την Τετάρτη (08-11-2017) το μεσημέρι σε περιοχή των Γρεβενών, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Γρεβενών, 76χρονος ημεδαπός για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών, προστασίας αρχαιοτήτων καθώς και για λαθρεμπορία. Ειδικότερα, σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 76χρονος, βρέθηκαν εντός του οχήματος και κατασχέθηκαν -12,3- γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Ακολούθως, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην οικία του στη Θεσσαλονίκη από προαναφερόμενους αστυνομικούς με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Ασφάλειας Λευκού Πύργου Θεσσαλονίκης, καθώς και σε έλεγχο στον ανωτέρω, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: -4- κιλά και -549,6- γραμμάρια ακατέργαστη κάνναβη,

-203- γραμμάρια παραισθησιογόνα αποξηραμένα μανιτάρια,

-5- αρχαία μεταλλικά αντικείμενα,

-1- κιλό και -16- γραμμάρια αδασμολόγητο καπνό,

σύνεργα χρήσης κάνναβης (ζυγαριά, τρίφτης κάνναβης),

-1- κινητό τηλέφωνο και

χρηματικό ποσό -520- ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Γρεβενών, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στoν κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.

