Νοέμβριος 9th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας τελέστηκε την Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2017, παραμονή της εορτής των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό του χωριού Χρωμίου Γρεβενών. Στον Εσπερινό στον οποίο συμμετείχαν πολλοί κληρικοί αλλά και μεγάλος αριθμός ευλαβών πιστών, χοροστάτησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γρεβενών κ. Δαβίδ, ο οποίος και κήρυξε τον Θείο Λόγο.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

