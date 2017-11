Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Το Koenigsegg Agera RS έφτασε σε αυτοκινητόδρομο της Νεβάδα με ευθεία μήκους 11 μιλίων ταχύτητα 447,19 χλμ./ ώρα και προς τις δύο κατευθύνσεις, γεγονός που σημαίνει πως είναι ο νέος κάτοχος του παγκόσμιου ρεκόρ.



Το ρεκόρ ανακοινώθηκε από τη Σουηδική εταιρεία αρχικά μέσω Twitter και στη συνέχεια μέσω Facebook και έτσι το Agera RS είναι πλέον το πιο γρήγορο αυτοκίνητο στον κόσμο, καθώς ξεπέρασε κατά 22,3 χλμ./ ώρα το ρεκόρ της Veyron και κατά 14,0 το όχι αναγνωρισμένο του Hennessey Venom.



Γεγονός πάντως είναι πως υπάρχει μια κινητικότητα στα ρεκόρ ταχύτητας, καθώς η Bugatti Chiron έσπασε αρχικά το 0-400 και στη συνέχεια το 0-400-0 για να της το πάρει στη συνέχεια το Koenigsegg Agera RS, ενώ η αμερικάνικη Hennessey παρουσίασε το νέο της μοντέλο το Venom F5 που φιλοδοξεί να είναι το πρώτο που θα περάσει τα 300 μίλια την ώρα (484 χλμ./ ώρα). Για να δούμε… iefimerida loading…

