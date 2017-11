Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Η Συρία σκοπεύει να ενταχθεί στη συμφωνία του Παρισιού για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ένα γεγονός που θα απομονώσει τις ΗΠΑ ως τη μόνη χώρα που αντιτίθεται στη συνθήκη αυτή, όπως έγινε γνωστό από τους αντιπροσώπους της Δαμασκού που μετέχουν στις συνομιλίες για το κλίμα στη Γερμανία.



Η Συρία και η Νικαράγουα ήταν οι δύο μοναδικές χώρες που δεν είχαν υπογράψει τη συνθήκη αυτή το 2015. Τον περασμένο Ιούνιο ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι ΗΠΑ αποχωρούν από τη συνθήκη ενώ η Νικαράγουα ανακοίνωσε ότι θα την υπογράψει. Ο εκπρόσωπος της Συρίας είπε στη διάσκεψη για το κλίμα, όπου μετέχουν αντιπρόσωποι από σχεδόν 200 χώρες στη Βόνη, ότι η χώρα του σχεδιάζει να ενταχθεί στη συνθήκη, σκοπός της οποίας είναι να περιοριστεί η άνοδος της θερμοκρασίας και να μειωθούν οι εκπομπές αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.



«Τους χρειαζόμαστε όλους μαζί μας. Θέλουμε και τις ΗΠΑ επίσης. Δεν μας χαροποιεί που οι ΗΠΑ είναι εκτός» είπε στο πρακτορείο Reuters ο εκπρόσωπος των Σεϋχελλών Ρόναλντ Ζιμό. Ο Νικ Νάταλ, ο εκπρόσωπος της Γραμματείας Κλιματικής Αλλαγής των Ηνωμένων Εθνών, που οργανώσει τη συνάντηση αυτή, είπε ότι η Συρία δεν έχει ακόμη υποβάλει επισήμως κάποια έγγραφα που να αφορούν αυτό το σχέδιό της. iefimerida loading…

