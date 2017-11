Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Στο μουσικό café «Baraza» στα Γρεβενά μουσικοί και μουσικά σχήματα κάθε ηλικίας παρουσιάζουμε τη δουλειά μας, τζαμάρουμε, ανταλλάσσουμε γνώση και εμπειρία, πίνουμε το ποτό μας, γνωριζόμαστε και συζητάμε για αυτά που μας ενδιαφέρουν. Σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία σε δημιουργούς, συγκροτήματα ή μεμονωμένους καλλιτέχνες, να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους ή τις καλλιτεχνικές τους ικανότητές τους στο ευρύ κοινό. Μέσα από το μουσικό café «Baraza» δίνεται η δυνατότητα έκφρασης νέων τεχνοτροπιών και αντίληψης της μουσικής.

Όσοι αγαπάμε και ακούμε μουσική η συμμετέχουμε σε μουσικά δρώμενα είμαστε εδώ κάθε Πέμπτη για να δείξουμε τη μουσική μας προσπάθεια σε όλα τα επίπεδα! Η όλη προσπάθεια θα υποστηρίζεται ηχητικά και μουσικά από τον Στέλιο Κώττα που εκτός από τη συνοδεία με πλήκτρα θα παρέχει και δυνατότητα καραόκε για όσους έχουν να επιδείξουν τις φωνητικές τους ή τις μουσικές τους δεξιότητες σε μελωδίες διάσημων τραγουδιών. Οι τιμές των ποτών είναι μειωμένες των κανονικών, για να υποστηρίξουμε τους μουσικούς και τους φίλους της μουσικής του τόπου μας. E-mail Επικοινωνίας: for@fora.gr



