Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Το παραδοσιακό γρήγορο τεστ εγκυμοσύνης, που ανιχνεύει μια ορμόνη στα ούρα της γυναίκας, μπορεί στο μέλλον να αποκτήσει ανταγωνιστή ή ακόμη και να είναι περιττό. Επιστήμονες από την Ελβετία αναπτύσσουν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ενσωματώνεται σε ένα «έξυπνο» περικάρπιο-ρολόι (smartwatch) και μπορεί να ενημερώσει μια γυναίκα άμεσα, όταν αυτή μείνει έγκυος.



Όταν ξεκινά η εγκυμοσύνη, στο σώμα της γυναίκας συμβαίνουν αδιόρατες ορμονικές και άλλες αλλαγές (στη θερμοκρασία του δέρματος, στο ρυθμό της αναπνοής, στους παλμούς καρδιάς της κ.α.), τις οποίες μπορεί να καταγράψουν οι αισθητήρες της «έξυπνης» συσκευής. Στη συνέχεια, ένας αλγόριθμος τεχνητής νοημοσύνης ερμηνεύει κατάλληλα τα βιολογικά σήματα και ενημερώνει τη γυναίκα με το σχετικό μήνυμα. Χάρη στο σύστημα «βαθιάς» μάθησης που χρησιμοποιεί και της επιτρέπει να μαθαίνει τα προσωπικά χαρακτηριστικά κάθε διαφορετικής γυναίκας, η συσκευή μπορεί να την ενημερώσει όχι μόνο πότε έμεινε έγκυος, αλλά και πότε υπάρχει το καλύτερο «παράθυρο» χρόνου για να μείνει έγκυος. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον Μοχαμέντ Σιλάιχ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Ζυρίχης, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Εταιρείας Αναπαραγωγικής Ιατρικής στο Σαν Αντόνιο του Τέξας, σύμφωνα με τη βρετανική «Τέλεγκραφ».



Το «έξυπνο» περικάρπιο-ρολόι Ava αναμένεται να κοστίζει περίπου 220 ευρώ και οι ερευνητές σχεδιάζουν δοκιμές του σε πραγματικές συνθήκες έως το τέλος του 2017.

Οι έως τώρα δοκιμές δείχνουν ότι μπορεί να ανιχνεύσει την εγκυμοσύνη περίπου μια εβδομάδα μετά τη σύλληψη, δηλαδή εξίσου γρήγορα με το πιο γρήγορο τεστ που υπάρχει σήμερα. «Αντί μια γυναίκα να ξυπνά κάθε πρωί και να προσπαθεί να ουρήσει πάνω σε μια λωρίδα για να ανιχνεύσει την αύξηση της ορμόνης χοριακής γοναδοτροπίνης, θα μπορεί απλώς να φορά το περικάρπιο μέρα-νύχτα» δήλωσε ο Σιλάιχ. Όπως είπε, αν η γυναίκα συνεχίσει να φορά στο χέρι της τη συσκευή και αφότου μείνει έγκυος, μπορεί -με την κατάλληλη βελτίωση του αλγόριθμου- να λαμβάνει προειδοποιήσεις για ένα πιθανό μελλοντικό πρόβλημα, π.χ. προεκλαμψίας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

This entry was posted on Τετάρτη, Νοέμβριος 8th, 2017 at 16:02 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.