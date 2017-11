Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Σε μια εποχή όπου τα όρια ανάμεσα στο πραγματικό και στο ψηφιακό συγχέονται όλο και περισσότερο, τελικά μάλλον δεν πρέπει να ξενίζει το ότι έρχεται η σειρά των κοκτέιλ να αποκτήσουν την εικονική (virtual) εκδοχή τους.



Ερευνητές του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, με επικεφαλής τον Νιμέσα Ρανασίνγκε, που έκαναν σχετική ανακοίνωση στο συνέδριο της Association for Computing Machinery Multimedia (ACMM) των ΗΠΑ, σύμφωνα με το «New Scientist», παρουσίασαν μια πρωτοποριακή συσκευή, η οποία «μεταμορφώνει» ένα απλό παραδοσιακό ποτό σε κάτι διαφορετικό, που ξεγελά ταυτόχρονα τις αισθήσεις της γεύσης, της όρασης και της όσφρησης. Το Vocktail (Virtual Cocktail) είναι ένα ειδικό γυάλινο ποτήρι φτιαγμένο έτσι, ώστε να τροποποιεί και να εμπλουτίζει τις γεύσεις του κοκτέιλ με τη βοήθεια μιας εφαρμογής κινητού τηλεφώνου. Μόλις το ποτό χύνεται στο ποτήρι, συμβαίνουν μια σειρά από αλλαγές. Ένα φωτάκι LED στο ποτήρι αλλάζει τα χρώματα του κοκτέιλ, ενώ το ίδιο το ποτό φαίνεται να είναι πιο γλυκό ή πιο αλμυρό ή πιο πικρό από ό,τι είναι πραγματικά, χάρη στα μικροσκοπικά ηλεκτρόδια που βρίσκονται στο χείλος του ποτηριού και ενεργοποιούν ανάλογα τους γευστικούς υποδοχείς της γλώσσας.

Όταν ενεργοποιούνται διαφορετικά ηλεκτρόδια, δίνουν διαφορετική γευστική εντύπωση. Επιπλέον, ένας μικρός σωλήνας στο πλάι του ποτηριού απελευθερώνει αέρια με διαφορετικές μυρωδιές (π.χ. λεμονιού), αλλάζοντας έτσι ακόμη περισσότερο το ποτό. Με όλα αυτά τα «τρικ», ο πότης νομίζει ότι πίνει κάτι διαφορετικό. Μπορεί, για παράδειγμα, να ξεγελιέται ότι πίνει ένα γλυκό κοκτέιλ, χωρίς να συμβαίνει κάτι τέτοιο κι έτσι να γλιτώνει τις πολλές θερμίδες, αλλά να απολαμβάνει τη γλυκιά γεύση που θέλει.

Μπορεί ακόμη να πίνει νεράκι αλλά να νομίζει ότι πίνει κρασί! Η εφαρμογή του κινητού επιτρέπει στον καθένα να μοιραστεί με άλλους την αγαπημένη του συνταγή εικονικού κοκτέιλ.



Οι ερευνητές πιστεύουν ότι στο μέλλον τέτοιες συσκευές τύπου Vocktail θα εξαπλωθούν στα μπαρ και στα σπίτια, αποτελώντας αναπόσπαστο τμήμα μιας ευρύτερης εικονικής πραγματικότητας. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

