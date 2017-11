Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ο κινεζικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου ανακοίνωσε ότι χρησιμοποίησε μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (Unmanned Aerial Vehicle, UAV) , γνωστά ως drones, για να παραδώσει για πρώτη φορά πακέτα σε ένα νησί. Τρεις τηλεκατευθυνόμενες ιπτάμενες συσκευές μεταφέροντας έξι κουτιά με φρούτα του πάθους και με συνολικό βάρος περίπου 12 κιλών, πέταξαν από το Πουτιάν στην ανατολική επαρχία Φουτζιάν στο κοντινό νησί Μεϊτζόου στις 31 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε η εταιρία.

Καθώς έπνεαν ισχυροί άνεμοι, οι ιπτάμενες συσκευές χρειάστηκαν εννέα λεπτά για να διασχίσουν μια απόσταση πέντε χιλιομέτρων. Κάθε drone μπορεί να μεταφέρει βάρος έως επτά κιλά.



Οι συσκευές αναπτύχθηκαν από κοινού από την εταιρία διανομής της Alibaba, την Cainiao Network, την πλατφόρμα αγορών Rural Taobao και μια εγχώρια εταιρία τεχνολογίας. Ο Τζενγκ Τζινμέι, ιδιοκτήτης ηλεκτρονικού καταστήματος που εδρεύει στο νησί, δήλωσε ότι οι υπηρεσίες διανομής με drone θα μειώσουν τον χρόνο μεταφοράς στο μισό ενώ θα οδηγήσουν και σε εξοικονόμηση κόστους. Η Alibaba έχει ετοιμάσει επιπλέον συσκευές ενόψει της «Ημέρας των Εργένηδων» που πέφτει στις 11 Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη ημέρα, που μπορεί να συγκριθεί με τη Μαύρη Παρασκευή στις ΗΠΑ, εξελίχθηκε σε ημέρα καταναλωτικής φρενίτιδας στην Κίνα μετά το 2009 όταν η Alibaba προχώρησε σε μια τεράστια διαφημιστική εκστρατεία.



Η Alibaba σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει στο μέλλον drones για τη διανομή προϊόντων, όπως νωπών τροφίμων και φαρμακευτικών προμηθειών, σε νησιωτικές περιοχές. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

