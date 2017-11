Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Τέσσερις συμβάσεις ύψους περίπου 400.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θ. Καρυπίδης, στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον αποχιονισμό και την αλατοδιανομή κατά μήκος του οδικού δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Έδρας.

Συγκεκριμένα οι συμβάσεις αφορούν στα τμήματα: Πτολεμαίδα : 58.510,00€ χωρίς το Φ.Π.Α Φλώρινα-Ανταρτικό : 210.160,00€ χωρίς το Φ.Π.Α Πεντάλοφος-Τσοτύλι : 77.000,00€ χωρίς το Φ.Π.Α Γρεβενά: 60.146,00€ χωρίς το Φ.Π.Α

