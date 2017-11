Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το Δ.Σ. και τα Μέλη του Συλλόγου πτυχιούχων επισκευαστών αυτοκίνητων Γρεβενών, συγχαίρουν τον πρόεδρό τους Θωμά Δημητριάδη Βλάμη , που εξελέγη μέλος στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο στην Ομοσπονδία Βιοτεχνών Επισκευαστών Αυτοκινήτων Μηχανημάτων Μοτοποδηλάτων Ελλάδος και του εύχονται καλό έργο στα νέα του καθήκοντα.

