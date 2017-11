Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου συνάντηση γνωριμίας με ομάδα hosted buyers



Στο πλαίσιο διεξαγωγής της “Διεθνούς Έκθεσης Τουρισμού Philoxenia 2017”, η οποία θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη κατά την περίοδο 10–12/11/2017, η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει με περίπτερο (Περίπτερο 15, θέση 36) και δράσεις προβολής με τη συμμετοχή Δήμων της Περιφέρειας.

Με στόχο, λοιπόν, την καλύτερη προώθηση του προορισμού, πρόκειται να πραγματοποιηθεί συνάντηση γνωριμίας με ομάδα Hosted Buyers, οι οποίοι δραστηριοποιούνται στη διεθνή τουριστική αγορά και στην οποία έχουν προσκληθεί να συμμετέχουν οι τουριστικοί επιχειρηματίες της Δυτικής Μακεδονίας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 18:00 – 20:00 στο χώρο του περιπτέρου της Περιφέρειας (Περίπτερο 15, θέση 36). Η τελετή των εγκαινίων της έκθεσης θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 20:00 στην αίθουσα “ΕΛΛΟΠΙΑ”, Συνεδριακό Κέντρο “Ιωάννης Βελλίδης” στις εγκαταστάσεις ΔΕΘ -HELEXPO.

This entry was posted on Τετάρτη, Νοέμβριος 8th, 2017 at 17:36 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΕΚΔΗΛΩΣΗ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.