Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αυξημένη κίνηση από πολίτες που σπεύδουν να εμβολιαστούν κατά της εποχικής γρίπης καταγράφεται φέτος στα φαρμακεία της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με στοιχεία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Ευτυχώς λύθηκε το πρόβλημα με την συνταγογράφηση του εμβολίου και έτσι οι πολίτες δεν επιβαρύνονται οικονομικά με την αγορά του. Πρόκειται κυρίως για άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, για τις οποίες συστήνεται ο εμβολιασμός,οι οποίοι πηγαίνουν στα φαρμακεία για να κάνουν το αναγκαίο αντιγριπικό εμβόλιο, ενώ δεν λείπουν και εκείνοι που απλώς επιθυμούν να θωρακίσουν τον οργανισμό τους και κάνουν το εμβόλιο προληπτικά. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης (ΦΣΘ), Διονύση Ευγενίδη «η κίνηση έχει αυξηθεί σε σύγκριση με πέρυσι και πρόπερσι, γεγονός που αποδεικνύει την ευαισθητοποίηση του κόσμου σχετικά με την αναγκαιότητα του εμβολιασμού. Καθοριστικό ρόλο σε αυτό έπαιξε και ο θόρυβος που προκλήθηκε με την φετινή έξαρση των κρουσμάτων ιλαράς, αλλά και των κρουσμάτων γρίπης της περσινής χρονιάς». Κατά τον κ. Ευγενίδη, προς το παρόν υπάρχει επάρκεια αντιγριπικών εμβολίων αφού τα φαρμακεία της πόλης προμηθεύτηκαν 115.000 αντιγριπικά εμβόλια για την περίοδο 2017-2018. Στη φετινή παραγγελία, εκτός από το κλασικό τριδύναμο εμβόλιο, περιλαμβάνονται και τετραδύναμα εμβόλια που καλύπτουν περισσότερα στελέχη του ιού της γρίπης. Το τριδύναμο και τα τετραδύναμα εμβόλια έχουν ένδειξη για ενήλικες και για παιδιά ηλικίας άνω των 3 ετών, ενώ για τα παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών ένδειξη έχει μόνο το τριδύναμο εμβόλιο από το οποίο χορηγείται η μισή δόση. Λύθηκε το πρόβλημα με τη συνταγογράφηση

«Ο αντιγριπικός εμβολιασμός είναι σε εξέλιξη. Οι πολίτες -κυρίως όσοι ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού- δεν πρέπει να ξεχάσουν να κάνουν το εμβόλιο, το οποίο χρειάζεται περίπου 15 ημέρες για να δράσει και να δημιουργήσει αντισώματα στον ανθρώπινο οργανισμό», τονίζει ο κ. Ευγενίδης και προσθέτει ότι «ευτυχώς, χάρη στην παρέμβαση του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου, λύθηκε και το σοβαρό πρόβλημα που είχε προκύψει με τη συνταγογράφηση των αντιγριπικών εμβολίων. Το σύστημα της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης θεωρούσε τα δύο τετραδύναμα εμβόλια που κυκλοφορούν στην αγορά διαφορετικά, ενώ έχουν ακριβώς την ίδια σύνθεση. Το αποτέλεσμα ήταν να μην καλύπτεται ο πληθυσμός άμεσα σε περίπτωση έλλειψης του ενός εμβολίου και να μην υπάρχει δυνατότητα αντικατάστασής του από το άλλο όμοιο». Το φετινό αντιγριπικό εμβόλιο (περίοδος 2017-2018) παρέχει προφύλαξη έναντι και του ιού της πανδημίας Α (Η1Ν1) που εμφανίστηκε το 2009. Όσον αφορά στο κόστος του, η λιανική τιμή του τριδύναμου εμβολίου είναι 5,70 ευρώ, ενώ του τετραδύναμου κυμαίνεται από 10,70 έως 13,70 ευρώ. Όλα χορηγούνται με ιατρική συνταγή. Η εποχική γρίπη είναι το πιο συχνό νόσημα, αλλά και το πιο συχνό αίτιο θανάτου από νόσημα που προλαμβάνεται με εμβολιασμό. Παγκοσμίως, προκαλεί επιδημίες κάθε έτος με 250.000– 500.000 θανάτους ετησίως. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου κατ’ εκτίμηση νοσεί το 3%-5% του πληθυσμού κάθε χρόνο, αναμένονται περίπου 40.000 θάνατοι/έτος. Ο ετήσιος αντιγριπικός εμβολιασμός είναι το μοναδικό μέτρο που μπορεί αποδεδειγμένα να προφυλάξει από τη νόσο με το ποσοστό προφύλαξης να κυμαίνεται από 40%-60%. Ακόμα όμως και στην περίπτωση νόσησης σε εμβολιασθέντα άτομα, η κλινική εικόνα είναι ηπιότερη και αποτρέπεται στη συντριπτική πλειοψηφία η ανάγκη για νοσηλεία. health.in.gr

