Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Αν στο χαρτί με τους στόχους σας, μεταξύ άλλων, υπάρχει η επιθυμία να χάσετε το λίπος από την κοιλιά, σας έχουμε την τέλεια «άσκηση». Και την αποκαλούμε «τέλεια» γιατί ούτε θα ιδρώσετε, ούτε θα χρειάστεί να αφιερώσετε πολλές ώρες. Μπορείτε να βρείτε 10 λεπτά μέσα στην ημέρα; Σίγουρα μπορείτε. Ειδικά αν έχετε και το κατάλληλο κίνητρο. Αν το κίνητρο σας λοιπόν είναι να βελτιώσετε το σχήμα της κοιλιάς σας, τότε 10 λεπτά την ημέρα αρκούν για να τη δείτε να αλλάζει και να «πέφτει» σημαντικά.



Τόσα λεπτά χρειάζεται να αφιερώσετε σε αυτή η άσκηση η οποία υπόσχεται να σας βοηθήσει να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά. Υπενθυμίζουμε είναι άσκηση αναπνοής, ούτε τρέξιμο, ούτε βάρη, ούτε «καθίσματα» ή dead lifts, αλλά άσκηση αναπνοής. H fitness expert Leah Keller, σε συνεργασία με έναν γιατρό, ανέπτυξαν μια απλή τεχνική, την μέθοδο Dia, η οποία υπόσχεται να σας χαρίσει την κοιλιά που πάντα ονειρευόσασταν να έχετε, σε 12 εβδομάδες (δηλαδή 3 μήνες), με 10 λεπτά «ενασχόλησης» την ημέρα. Σας ακούγεται πολύ καλό για να είναι αληθινό; Κι όμως, είναι και πολύ καλό και πολύ αληθινό. «Βασισμένη σε έρευνα με θετικά αποτελέσματα όπως αυτά έχουν δημοσιευτεί το Μάιο του 2015 στο περιοδικό γυναικολογίας Green Journal, η μέθοδος Dia ενεργοποιεί την κοιλιά σας, τον φυσικό σας «κορσέ», προστατεύοντας και αποκαθιστώντας τους μυς της κοιλιάς. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ισομετρικές συστολές της περιοχής. Η μέθοδος Dia ενισχύει την αντοχή, την ανθεκτικότητα και την ελαστικότητα του κορμού», υποστηρίζει η Κeller. Η μέθοδος αυτή αναπτύχθηκε με σκοπό να βοηθήσει τις γυναίκες που μόλις είχαν γεννήσει να χάσουν το βάρος από την κοιλιά και διεξάγοντας την έρευνα μάλιστα η Κέλερ διαπίστω ότι 100% των γυναικών που εφάρμοσαν τη μέθοδο πέτυχαν βελτίωση. Πως μπορείτε να την κάνετε μόνη σας λοιπόν στο σπίτι σας; Καθίστε στο πάτωμα με τα πόδια σταυρωμένα και τοποθετήστε τα χέρια πάνω στην κοιλιά σας. Πάρτε μια βαθιά αναπνοή και αφήστε την κοιλιά να απλωθεί και να φουσκώσει όσο το δυνατόν περισσότερο. Με άλλα λόγια, κατά τη διάρκεια της εισπνοής θα φουσκώσετε την κοιλιά σας Καθώς εκπνέετε, ρουφήξτε την κοιλιά σας προς την σπονδυλική σας στήλη, όσο πιο μέσα μπορείτε. Προσπαθήστε να την κρατήσετε σε αυτή τη θέση, δηλαδή ρουφηγμένη προς τα μέσα. Τώρα, από αυτή τη θέση, αρχίστε να παίρνετε μικρές, κοφτές αναπνοές και σε κάθε εκπνοή να πιέζετε το στομάχι σας για να ρουφηχτεί όλο και πιο βαθιά. Προσπαθήστε να εφαρμόσετε την τεχνική για 1 λεπτό, να ξεκουράζεστε (αφήνοντας την κοιλιά σας ελεύθερη) και μετά ξανά από την αρχή. Όλο αυτό για 10 λεπτά.



Έχοντας δοκιμάσει την τεχνική Dia σε μια σειρά μαθημάτων γιόγκα που έκανα, από την προσωπική μου εμπειρία, μπορώ να ομολογήσω πως στην αρχή θα σας φανεί δύσκολο και θα νιώθετε ότι χάνετε την ανάσα σας. Μην τα παρατήσετε. Με καθημερινή εξάσκηση, θα καταφέρετε να την κάνετε κάθε μέρα και πιο σωστά. Σημαντικό για να πετύχουν όλα αυτά είναι η πλάτη σας να είναι στην ευθεία ενώ βοηθάει τα δάχτυλα σας να τα ακουμπάτε πάνω στον αφαλό σας ώστε να νιώθετε το βαθμό που σφίγγετε κάθε φορά, αλλά και ότι δεν αφήνεστε χαλαρή. Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να τη δοκιμάσετε! bovary loading…

