Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Η επιστροφή των τεχνικών κλιμακίων της Ευρωζώνης και του ΔΝΤ αλλά και το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού, σημαίνουν νέα μέτρα εις βάρος της εργατικής λαϊκής οικογένειας. Οι «εκκρεμότητες» της τρίτης «αξιολόγησης» έχουν ως πυρήνα τα νέα χτυπήματα στα “εργασιακά” με νέες μειώσεις σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, νέα εμπόδια στην κήρυξη εργατικών απεργιών, την έναρξη των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών για τα «κόκκινα» δάνεια στις τράπεζες, την πορεία της αποπληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρεών του Δημοσίου σε ιδιώτες. Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με την απόλυτη στήριξη των άλλων αστικών κομμάτων, όπως της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ, προετοιμάζεται να δώσει ένα ακόμα σημαντικό πλήγμα στο εργατικό συνδικαλιστικό κίνημα με το χτύπημα της οργάνωσης των εργατικών αγώνων, στη συλλογική πάλη και του δικαιώματος στην απεργία. Προσπαθεί να φυλάξει τα νώτα της, διότι γνωρίζει πως ότι η «δίκαιη ανάπτυξη» που προωθεί και υπερασπίζεται σημαίνει παραπέρα επίθεση στη ζωή της εργατικής-λαϊκής οικογένειας με επιπλέον κατάργηση δικαιωμάτων και κατακτήσεων. Την ίδια στιγμή πρόκληση για τον εργαζόμενο λαό αποτελεί η επίσκεψη Τσίπρα στις ΗΠΑ καθώς εμπλέκει τη χώρα σε θανάσιμους ιμπεριαλιστικούς κινδύνους, φέρνοντας μέτρα «φωτιά» για το λαό. Η χώρα μας εμπλέκεται πιο ενεργά στα επικίνδυνα σχέδια ΗΠΑ – ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων. Οι εργαζόμενοι υποχρεώνονται σε νέες σκληρές θυσίες για να εκπληρώνονται οι «συμβατικές υποχρεώσεις» της χώρας σε εξοπλιστικές δαπάνες. Ο εκσυγχρονισμός των «F-16», για τον οποίο θα δαπανηθούν 2,4 δισ. ευρώ, ομολογείται ότι υπηρετεί την αναβάθμιση της επιχειρησιακής ικανότητας του ΝΑΤΟ στην περιοχή. Στην ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι δεσμεύσεις για αναβάθμιση της βάσης της Σούδας. Η διάθεση του 2% του ΑΕΠ για εξοπλισμούς στην υπηρεσία του ΝΑΤΟ και οι νέες συμφωνίες δισ. ευρώ στην αμερικανική πολεμική βιομηχανία, με αιχμή την αναβάθμιση του στόλου των F16, προστίθενται πάνω στα 3 δις ευρώ που πηγαίνουν κάθε χρόνο σε νατοϊκούς εξοπλισμούς, ασκήσεις και αποστολές την ίδια στιγμή που πετσοκόβονται κονδύλια σε σχολεία, νοσοκομεία, συντάξεις, κοινωνικά επιδόματα. Με οδηγό την πείρα από την επίθεση που δεχόμαστε καθημερινά στους χώρους δουλειάς, τη νέα φοροεπιδρομή, την εμπορευματοποίηση της Υγείας και της Παιδείας, τη θηλιά των πλειστηριασμών και των κατασχέσεων σε κάθε εργατικό-λαϊκό σπίτι, να οργανώσουμε την άνοδο των αγώνων για την αντεπίθεση . Διεκδικούμε: ΥΠΟΓΡΑΦΗ Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης και επαναφορά με νόμο στα 751 ευρώ για όσους αμείβονται με το βασικό μισθό, ως ελάχιστη βάση για αυξήσεις στους κατώτατους μισθούς. Κατώτερο μεροκάματο στα 33,57 ευρώ.

Λέμε όχι στις πολεμικές δαπάνες των Νατοϊκών πολεμικών σχεδιασμών. Διεκδικούμε δαπάνες για κάλυψη των αναγκών της εργατικής, λαϊκής οικογένειας.

