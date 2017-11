Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ενας… διαφορετικός γάμος έχει προκαλέσει «σούσουρο» το τελευταίο διάστημα το Χόλιγουντ, μετά την αποκάλυψη του δικτύου CNBC ότι η «Walt Disney Co.» και η «21st Century Fox» συζητούν το ενδεχόμενο συγχώνευσης.



Μια τέτοια συμφωνία μπορεί να αλλάξει τελείως το τοπίο στη βιομηχανία του Χόλιγουντ, καθώς θα προέβλεπε ότι η Fox θα επικεντρωνόταν στις ειδησεογραφικές εργασίες της. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία της «21st Century Fox» συγκαταλέγονται οι θυγατρικές εταιρίες Fox Searchlight Pictures, Fox News, Sky, Endemol και National Geographic. Τις τελευταίες ημέρες, οι συζητήσεις φαίνεται ότι έχουν «παγώσει» αλλά βρετανικά και αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχουν προοπτικές να συνεχιστούν.



Η «21st Century Fox» φαίνεται ότι προσπαθεί να ξαναχαράξει τη διαχωριστική γραμμή στο μεταβαλλόμενο τοπίο των media, καθώς αυτή έχει «θολώσει» με τη δυναμική είσοδο του Facebook, της Amazon και του Netflix στην αγορά. Αναλυτές αναφέρουν ότι η Fox πιθανώς να αντιλαμβάνεται ότι δεν είναι από μόνη της σε θέση να ανταγωνιστεί αυτές τις εταιρίες και για αυτό να αναζητά νέους συνεταίρους. Τόσο η Disney όσο και η Fox αρνήθηκαν να σχολιάσουν το ρεπορτάζ του CNBC. Δεν προχώρησαν, όμως, ούτε σε κάποια διάψευση. iefimerida loading…

