Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την Κυριακή, 12/11/2017, θα πραγματοποιηθούν οι εκλογές για την ανάδειξη αρχηγού του νέου φορέα της κεντροαριστεράς. Σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή για την Ελλάδα, η παράταξη πρέπει να μεγαλώσει έτσι ώστε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Καλούμε όλους τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς πολίτες του Νομού Γρεβενών να συμμετέχουν στις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής.

Με την ψήφο τους να δώσουν το μήνυμα της επανασυσπείρωσης και αναγέννησης της μεγάλης δημοκρατικής παράταξης. Η εκλογική διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από 8:00 π.μ. έως 8:00 μ.μ. και τα εκλογικά τμήματα είναι τα εξής:

– Γρεβενά, Εργατικό Κέντρο Γρεβενών

– Δεσκάτη, Δημαρχείο Δεσκάτης-Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Γραφείο Τύπου Ν.Ε. ΠΑΣΟΚ Γρεβενών

