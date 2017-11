Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Δεν υπάρχει καλύτερη λύση από μια ζεστή μπρουσκέτα με καλά υλικά. Γίνεται ορεκτικό, κυρίως πιάτο, μεζές και ό,τι άλλο θέλετε. Υλικά για μπρουσκέτα με αχλάδι, θυμάρι και τυρί μπρι



1 αχλάδι, μέτρια ώριμο

8 φετούλες ψωμί

8 φετούλες τυρί γαλλικό brie ή ό,τι διαθέτετε

Λίγο θυμάρι, λίγο ελαιόλαδο

Ξύδι μπαλσάμικο, απλό ή με μέλι



Εκτέλεση Κόψτε το ψωμί σε φετούλες, ψήστε το ελαφρά

Κόψτε το αχλάδι και το τυρί μπρι σε φέτες λεπτές

Ρίξτε στο ψωμί λίγο ελαιόλαδο, απλώστε το αχλάδι και το τυρί, ρίξτε θυμάρι

Ρίξτε από πάνω μπαλσάμικο, σταγόνες

Αν θέλετε μπαλσάμικο με μέλι κάντε το μόνοι σας, μην αγοράζετε έτοιμο: σε κούπα αραιώστε το μπαλσάμικο με ποιοτικό μέλι, ανακατέψτε καλά Συνδιάστε τα φρούτα εποχής με όποιο τυρί θέλετε και επιλέξτε ποιοτικό ψωμί ολικής, καλύτερα. iefimerida loading…

