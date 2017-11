Νοέμβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης σε συνεργασία με τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Γρεβενών, στήσανε ξανά το «Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά» στο Αναγνωστήριο της Βιβλιοθήκης και μας καρτερούν κάθε Σάββατο από τις 10:00 μέχρι τις 12:00 πμ. Όλα είναι σε διάταξη, έτοιμα με απλοχεριά, γεμάτα από μεράκι και με περισσή ευχαρίστηση και προσμονή!… Το «Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά» δεν μοιάζει με τ’ άλλα εργαστήρια, δεν έχει καλούπια, δεν έχει φόρμες, δεν έχει χειρωνακτική υπεραξία, δεν διεκδικείται από τα χρηματιστήρια των υλικών αγαθών, δεν έχει λαβύρινθους και μυστικά μονοπάτια! Σε τούτο το εργαστήρι πρωταγωνιστούν ο λόγος, η έκφραση, η κίνηση και η αισθητική καλλιέπεια!… Κάθε Σάββατο, κάθε μάθημα και μια ξεχωριστή εμπειρία!… Δεν σε ντύνει με το κουστούμι της υποκρισίας και του δήθεν, αλλά σε τυλίγει με τον λόγο και τη σωστή του άρθρωση. Και αισθάνεσαι χρήσιμος, με το άυλο ένδυμα της αυτό- εκτίμησης. Η στερημένη έκφραση, αλλά και η υπερφίαλη παραχωρούν τη θέση τους στη σύνεση και την σωστή διατύπωση του επισκοπούμενου λόγου. Η κίνηση του σώματος γίνεται συνεπίκουρη του λόγου και της έκφρασης!… Και ακόμη πιο απλά το «Θεατρικό Εργαστήρι για παιδιά»: Συμβάλλει στην γλωσσική ανάπτυξη και την φαντασία των παιδιών. Δημιουργεί συνθήκες κατανόησης του κοινωνικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος. Εμφυτεύει την αξία της συνεργασίας και της αρμονικής συνύπαρξης στην ομάδα

Εμπλουτίζει τον συναισθηματικό κόσμο με το σεβασμό στη διαφορετικότητα. Βοηθά στην ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας και της κοινωνικής ευαισθησίας. Δίνει την ευκαιρία στα παιδιά να διασκεδάζουν καθώς το θέατρο και το θεατρικό παιχνίδι τους επιτρέπει να αυτοσχεδιάζουν. Οι πόρτες είναι ορθάνοικτες για όλους!… Το Σαββάτο 11 Νοεμβρίου στις 10:00 το πρωί, θα σας περιμένει η ψυχολόγος, παιδαγωγός και ηθοποιός Μαρία Κολτσίδα για το πρώτο μάθημα!…. Σίμος Ζαγκανίκας

