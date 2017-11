Νοέμβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Εκατομμύρια ασφαλισμένοι του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Βρετανίας θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να συμβουλεύονται οικογενειακό γιατρό επί 24ώρου βάσεως όχι δια ζώσης, αλλά δια μέσου «έξυπνου» κινητού τηλεφώνου. Οι συμβουλές θα δίνονται μέσω βιντεο-συνομιλίας από ειδική εφαρμογή του smartphone. Είχε προηγηθεί η πιλοτική εφαρμογή του μέτρου σε 3.000 ασθενείς, η οποία κρίθηκε επιτυχής και τώρα επεκτείνεται στο σύστημα υγείας της χώρας.



Η πρωτοβουλία έχει συναντήσει και αντιδράσεις, καθώς έχουν εκφρασθεί ανησυχίες ότι θα δημιουργηθεί ένα εθνικό σύστημα υγείας δύο ταχυτήτων (οι νεότεροι θα χρησιμοποιούν τη νέα τεχνολογία και μόνο οι ηλικιωμένοι και οι ψυχικά πάσχοντες τις παραδοσιακές ιατρικές υπηρεσίες), καθώς επίσης ότι θα διαρραγούν οι διαπροσωπικές σχέσεις ανάμεσα στους γιατρούς και στους ασθενείς.

Όμως, παρά τους φόβους, η διοίκηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (NHS), σύμφωνα με τους «Τάιμς του Λονδίνου», αποφάσισε να προχωρήσει την καινοτομία, με το σκεπτικό ότι «ένα μέγεθος δεν ταιριάζει για όλους» και ότι οι δημόσιες υπηρεσίες υγείας δεν είναι δυνατό να παρέχονται αιωνίως με τον παλαιομοδίτικο τρόπο, συνεπώς θα πρέπει να προσαρμοσθούν στην ψηφιακή εποχή. Η νέα υπηρεσία GP at Hand (Ο γενικός γιατρός κοντά σας), που υλοποιείται σε συνεργασία με την εταιρεία Babylon, υπόσχεται ότι κάποιος γιατρός θα επικοινωνεί με τον ασθενή το πολύ εντός διώρου από τη στιγμή που ο ασθενής θα υποβάλει το σχετικό αίτημα μέσω του κινητού τηλεφώνου του. Αν ο ασθενής χρειάζεται μια επαφή με το γιατρό πρόσωπο-με-πρόσωπο, θα κλείνεται δεύτερο «ζωντανό» πλέον ραντεβού σε κάποια κλινική. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, αυτές οι περιπτώσεις που καθιστούν αναγκαία τη φυσική παρουσία του γιατρού, δεν ξεπερνούν το 20%.



Ήδη η νέα υπηρεσία συνδυάζεται με ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που βοηθά τους γιατρούς να κάνουν αυτόματες διαγνώσεις με βάση τα συμπτώματα κάθε ασθενούς. Σύμφωνα με τη Babylon, το 40% των αιτημάτων των ασθενών μπορούν ουσιαστικά να διαγνωσθούν από τον «ψηφιακό» γιατρό. Κάθε ασφαλισμένος που έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιεί τη νέα online υπηρεσία, θα καταβάλει ποσό 50 λιρών ετησίως, ενώ κάθε γιατρός θα πληρώνεται κατά μέσο όρο με περίπου 150 λίρες ετησίως για κάθε καταχωρημένο ασθενή-χρήστη του GP at Hand για τον οποίο θα είναι υπεύθυνος. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

