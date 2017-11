Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με τις ευλογίες και τις ευχές του Μητροπολίτη Γρεβενών κ. Δαβίδ, πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας (6-11) ο αγιασμός των Ακαδημιών της ΕΠΣ Γρεβενών στο Ενωσιακό γήπεδο.

Παράλληλα έγινε και ο Αγιασμός της γυναικείας ομάδας της Σειρήνας Γρεβενών.

Ηταν όλοι οι αθλητές εκεί:

Οι ευχές του Μητροπολίτη μας:



Ο Πρόεδρος της ΕΠΣΓ Δημοσθένης Κουπτσίδης:

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Γρεβενών Βαγγέλης Σημανδράκος:

Ο Γενικός Αρχηγός της Ομάδας των γυναικών της Σειρήνας, Αναστάσιος Τσιρίκας:



Δείτε:



























Πολλές εικόνες στο facebook και στον ΑΕΤΟ



