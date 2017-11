Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Οι τροφικές δυσανεξίες μπορούν συχνά να εντοπιστούν από συμπτώματα, όπως το φούσκωμα και ο πονοκέφαλος. Ωστόσο, το πρόσωπό σας θα μπορούσε επίσης “να σας δείξει”, εάν θα πρέπει να αλλάξετε τη διατροφή σας σε ορισμένους τομείς. Τι γίνεται με τις τροφικές δυσανεξίες Οι τροφικές δυσανεξίες έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια λόγω πιο εξελιγμένων μεθόδων διάγνωσης, με πολλούς ανθρώπους να επιλέγουν να εξαλείψουν, ή να μειώσουν την ποσότητα μιας συγκεκριμένης ομάδας τροφίμων στη διατροφή τους, ΠΑΝΤΑ μετά από την συμβουλή ενός ειδικού. Πράγματι, η αγορά τροφίμων με την ετικέτα “Χωρίς [συστατικό]” (π.χ. “χωρίς γλουτένη”, “χωρίς ζάχαρη”, “χωρίς λακτόζη”) αυξήθηκε κατά 13% μεταξύ 2015 και 2016, σύμφωνα με την πρόσφατη έρευνα της Mintel. Βασικά συμπτώματα Ενώ σε πολλές περιπτώσεις οι τροφικές δυσανεξίες εκδηλώνονται με φούσκωμα, πονοκεφάλους και συμπτώματα ευερέθιστου εντέρου, μπορεί να υπάρχει ένας ακόμη πιο εύκολος τρόπος για να καταλάβετε, ότι το σώμα σας δεν μπορεί να χειριστεί καλά αυτά που τρώτε. “Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος. Τα προβλήματα με το δέρμα μπορεί να υποδηλώνουν πολλά πράγματα, όπως η έλλειψη ύπνου, η αφυδάτωση, η ορμονική ανισορροπία και η ρύπανση, αλλά μερικές φορές μπορεί να οφείλονται σε διατροφικές αιτίες”, λέει η διατροφολόγος Rhiannon Lambert. Το δέρμα στο πρόσωπό μας είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο σε αυτό που τρώμε “Το μέτωπο και η περιοχή που μεγαλώνουν τα γένια, για παράδειγμα, έχουν πολλούς σμηγματογόνους αδένες, κυρίως στους άνδρες αλλά και στις γυναίκες. Αυτοί οι αδένες αντιδρούν στα διαφορετικά επίπεδα ορμονών, τα οποία μπορεί να επηρεάζονται από αυτά που τρώμε”, εξήγησε με την σειρά του ο δρ. David Jack, ειδικός στην φροντίδα της επιδερμίδας. Και πρόσθεσε: “Οι τροφικές δυσανεξίες ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό από άτομο σε άτομο, αλλά οι συνηθέστερες που επηρεάζουν το δέρμα είναι εκείνες που σχετίζονται με αυτοάνοσες ευαισθησίες, όπως η δυσανεξία στη γλουτένη και την λακτόζη και οι δίαιτες που τείνουν να είναι υψηλές στα επεξεργασμένα ζωικά προϊόντα”. Γαλακτοκομικά, γλουτένη και ζάχαρη είναι ομάδες τροφίμων που είναι γνωστό ότι επηρεάζουν το δέρμα ορισμένων ανθρώπων.

“Είναι φλεγμονώδη τρόφιμα και αυτή η υπερβολική φλεγμονή μπορεί να εμφανιστεί ως ερυθρότητα στο δέρμα”, λέει η διατροφολόγος Sandra Greenback. Πρόσθεσε ότι οι τροφικές δυσανεξίες μπορεί να είναι η αιτία των δερματικών παθήσεων, όπως η ψωρίαση και το έκζεμα. Αν και τα σπυράκια έχουν από καιρό θεωρηθεί εφηβική… παρενέργεια, θα μπορούσαν επίσης να προκληθούν από αυτά που τρώτε, ειδικά αν έχετε εξάρσεις ακμής ακόμα και μετά την ενηλικίωση. Επίπεδα σακχάρου “Σε άτομα που έχουν δυσανεξία στα γαλακτοκομικά, ή στη γλουτένη, συνήθως υπάρχει μια αυτοάνοση συνιστώσα στην υποκείμενη αιτία, αλλά σε δίαιτες υψηλής περιεκτικότητας σε επεξεργασμένη ζάχαρη και ζωικά λιπαρά, πιστεύεται ότι τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα επηρεάζουν το φάσμα βακτηρίων στην επιδερμίδα και τους πόρους, αυξάνοντας τον κίνδυνο εμφάνισης κηλίδων”, υποστηρίζει ο δρ Jack. Και πρόσθεσε: “Επιπλέον, τα υψηλά επίπεδα σακχάρου στο αίμα μπορούν να οδηγήσουν σε αντιδράσεις γλυκοζυλίωσης στο δέρμα, οι οποίες αυξάνουν τη φλεγμονή, ιδιαίτερα γύρω από τους πόρους, οι οποίοι είναι πολύ δραστικοί ιστοί. Αυτό αυξάνει, επίσης, τον κίνδυνο ανάπτυξης κηλίδων”. Άγχος Η Lambert πρότεινε να επικεντρωθείτε σε μια συγκεκριμένη περιοχή του προσώπου για να “δείτε” τυχόν τροφικές δυσανεξίες: “Διαφορετικές περιοχές στο πρόσωπό σας μπορούν να συνδεθούν με διαφορετικά πράγματα. Οι κηλίδες στο μέτωπό σας συνδέονται με το άγχος, στα μάγουλα σας σχετίζονται με τη διατροφή και στο πηγούνι σας είναι μια ορμονική ανισορροπία. Εάν τα μάγουλά σας είναι καλά, ξέρετε ότι τρώτε καλά”, εξήγησε. Πώς θα βρείτε ποιες τροφές σας προκαλούν τροφικές δυσανεξίες Η Greenbank συνέστησε με την σειρά της την εξάλειψη από τη διατροφή σας για μια περίοδο τριών εβδομάδων εκείνων των τροφών που υποψιάζεστε ότι μπορεί να σας προκαλούν πρόβλημα, προτού τις επανεισάγετε μία προς μία για την παρακολούθηση των συμπτωμάτων. “Βεβαιωθείτε ότι η διατροφή σας περιέχει πολλά αντιοξειδωτικά από πολύχρωμα φρούτα και λαχανικά για να υποστηρίξει την αποτοξίνωση του σώματός σας, να πίνετε άφθονο νερό και να φροντίζετε για την υγεία του εντέρου”, πρόσθεσε. Ο δρ. Jack συνέστησε επίσης να καταναλώνετε λιγότερα επεξεργασμένα τρόφιμα και να κάνετε περισσότερες φυτικές επιλογές. ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν από την πλήρη αποκοπή ομάδων τροφίμων, θα πρέπει να αναζητήσετε επαγγελματικές συμβουλές από τον γιατρό σας, για να μην χάσετε κανένα ζωτικό θρεπτικό συστατικό. express.co.uk

