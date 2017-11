Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Συνελήφθη ο άνδρας που δολοφόνησε την 32χρονη εφοριακό Δώρα Ζέμπερη στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών με 14 μαχαιριές. Πρόκειται για Έλληνα, 58χρονο τοξικομανή σεσημασμένο, ο οποίος είχε απασχολήσει πολλές φορές στο παρελθόν τις Αρχές, για υποθέσεις σχετιζόμενες με ναρκωτικά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο άνδρας φέρεται να έχει ομολογήσει, ενώ οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι το κίνητρό του για την άγρια δολοφονία ήταν η ληστεία. Ο δράστης κατάφερε 14 μαχαιριές στην άτυχη γυναίκα όταν εκείνη πήγε στο μνήμα φίλου της, ενώ της πήρε την τσάντα με όλα τα προσωπικά αντικείμενά της. Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πληροφορίες, ο δράστης, το πρόσωπο του οποίου έχει καταγραφεί από κάμερες επιχειρήσεων που βρίσκονται απέναντι από το Κοιμητήριο, πήγε στη συνέχεια στην περιοχή της Ομόνοιας, όπου εντοπίστηκε το στίγμα του κινητού τηλεφώνου της 32χρονης και έδωσε το κινητό της τηλέφωνο σε κλεπταποδόχο.

Οι αστυνομικοί είδαν από κάμερα καταστήματος της Ομόνοιας ότι ήταν το ίδιο πρόσωπο με αυτό που είχαν δει από τις κάμερες απέναντι από το κοιμητήριο και τότε εστίασαν τις έρευνές τους στη συγκεκριμένη περιοχή, όπου και τον εντόπισαν σήμερα. Αρχικά, ο δράστης προσήχθη, ενώ η προσαγωγή πρόκειται να μετατραπεί σε σύλληψη. Αργότερα αναμένεται αναλυτική ενημέρωση για την πολύκροτη αυτή υπόθεση από τη Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Το άγριο έγκλημα στο νεκροταφείο Η 32χρονη Δώρα δολοφονήθηκε στο Β’ Νεκροταφείο Αθηνών, το απόγευμα της 18ης Οκτωβρίου. Την άτυχη κοπέλα είχε εντοπίσει, λίγο πριν αφήσει την τελευταία της πνοής, ο ιερέας του κοιμητηρίου. Οπως διαπίστωσε ο ιατροδικαστής, η 32χρονη έφερε σε διάφορα σημεία του σώματός της συνολικά 14 χτυπήματα από μαχαίρι, τα τέσσερα πιο βαθιά. Η προσοχή των αστυνομικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής στράφηκε αρχικά στο φιλικό και οικογενειακό περιβάλλον της εφοριακού. Στον 11ο όροφο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής κλήθηκαν να καταθέσουν συγγενείς και συνάδελφοί της, δίχως από τις μαρτυρίες τους να προκύψουν σημαντικά στοιχεία για τα κίνητρα ή την ταυτότητα του δράστη. Προσωρινά μάλιστα την κατάσταση περιέπλεξε ο πατέρας της 32χρονης, ο οποίος είπε στους δημοσιογράφους ότι τη στιγμή του φόνου περνούσε με το ταξί του έξω από το νεκροταφείο και ενδεχομένως επιβίβασε σ’ αυτό τον φονιά της κόρης του. Η έρευνα έμοιαζε να οδηγείται σε τέλμα, ωστόσο τα στοιχεία που παρείχαν στους ερευνητές του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών οι εταιρείες κινητής τηλεφωνίας ανέτρεψαν τα δεδομένα. Μόλις την περασμένη εβδομάδα έγινε γνωστό ότι το κινητό της άτυχης Εφοριακού εξέπεμψε για τελευταία φορά, λίγα ώρα μετά την άγρια δολοφονία, από την πλατεία Ομονοίας. Στη συνέχεια απενεργοποιήθηκε. Οι έμπειροι αστυνομικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Ασφάλειας Αττικής, πιστεύουν πως έχουν να κάνουν με μια ειδεχθή περίπτωση ληστείας μετά φόνου και μάλιστα με πιθανή πράξη σεξουαλικής παρενόχλησης και ασέλγειας. iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Νοέμβριος 7th, 2017 at 15:34 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.