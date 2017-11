Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Την πρώτη συγκέντρωση ενόψει των προκριματικών του Ευρωμπάσκετ 2019 πραγματοποίησε χθες το απόγευμα στο κλειστό του Αγίου Θωμά στο Μαρούσι η Εθνική Γυναικών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα ξεκίνησε την μίνι προετοιμασία για τις αναμετρήσεις με Πορτογαλία (11/11) και Μεγάλη Βρετανία (15/11). Παρούσες στο προσκλητήριο του Κώστα Κεραμιδά ήταν οι Εβίνα Μάλτση, Στέλλα Καλτσίδου, Λολίτα Λύμουρα, Αγγελική Νικολοπούλου, Άρτεμις Σπανού, Άννα Σπυριδοπούλου, Εβίνα Σταμάτη, Κατερίνα Σωτηρίου, ‘Ελενα Τσινέκε, Στέλλα Φουράκη, Όλγα Χατζηνικολάου και Ιωάννα Δίελα. Η Αννα Νίκη Σταμολάμπρου λόγω τραυματισμού δεν θα μπορέσει να προσφέρει τις υπηρεσίες της σε αυτή τη φάση των αγώνων, όπως και η Αφροδίτη Κοσμά που έχει υποβληθεί σε επέμβαση στον ώμο. Η έμπειρη φόργουορντ, ωστόσο, βρέθηκε στο κλειστό του Αγίου Θωμά για να είναι κοντά στην ομάδα. Αύριο αναμένεται να ενσωματωθεί στην Εθνική και η Ελεάννα Χριστινάκη, η οποία έρχεται από την Αμερική.

Από πλευράς της ΕΟΚ παρόντες στην πρώτη συγκέντρωση ήταν ο Γενικός Γραμματέας Παναγιώτης Τσαγκρώνης και τα μέλη του ΔΣ Γιάννης Κουτραφούρης και Γιάννης Αλεξόπουλος. Τις αθλήτριες καλωσόρισε ο κ. Γιάννης Κουτραφούρης λέγοντας χαρακτηριστικά. «Θέλουμε να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία στην νέα σας προσπάθεια για την πρόκριση. Είστε οι πρωταγωνίστριες και κάνατε το καλοκαίρι που μας πέρασε όλους τους Έλληνες να ασχοληθούν με το γυναικείο μπάσκετ. Είστε οι πρέσβειρες στην προσπάθεια που κάνει η ομοσπονδία να φέρει παιδιά στο γυναικείο μπάσκετ. Είμαστε στο πλευρό σας και εύχομαι να κάνετε τα όνειρά σας πραγματικότητα». Το λόγο στη συνέχεια πήρε ο κ.Γιάννης Αλεξόπουλος ο οποίος με τη σειρά τους ευχήθηκε καλή επιτυχία στις αθλήτριες της εθνικής και σημειώνοντας ότι η ΕΟΚ είναι δίπλα τους. Κεραμιδάς: «Κάθε αγώνας και ξεχωριστή πρόκληση» Νωρίτερα πριν την προπόνηση μιλώντας στους δημοσιογράφους ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Κεραμιδάς δήλωσε… «Αυτοί οι αγώνες είναι η συνέχεια του Ευρωπαϊκού της Πράγας. Τερματίσαμε στην τέταρτη θέση εκεί και αυτό η αλήθεια είναι πως αποτελεί μεγάλη υπέρβαση και για το μπάσκετ γυναικών της χώρας μας ήταν τεράστια επιτυχία. Αυτό δε σημαίνει πως ξαφνικά γίναμε υπερδύναμη του χώρου και είμαστε φαβορί στις διοργανώσεις που θα λάβουμε μέρος. Για μας η κλήρωση των προκριματικών είναι δύσκολη. Κυριολεκτικά ξεκινάμε από το μηδέν και κάθε ένας αγώνας είναι μια ξεχωριστή πρόκληση. Απλά λόγω της επιτυχίας μας αποφύγαμε κάποιο από τα μεγαθήρια. Αυτό όμως, ξαναλέω, δε σημαίνει κάτι. Οι αντίπαλοι με τους οποίους θα αναμετρηθούμε είναι άξιοι να μας κοντράρουν και τα παιχνίδια όλα θα είναι πολύ δύσκολα. Τόσο αυτό στην Πορτογαλία, όσο και αυτό απέναντι στην Μεγάλη Βρετανία, που έχει τέσσερις παίκτριες επιπέδου Ευρωλίγκα και είναι μία ομάδα που έχει κερδίσει το Μαυροβούνιο στους προηγούμενους προκριματικούς. Εμείς πάλι έχουμε ελλείψεις, αλλά αυτό που μάθαμε και από το πρόσφατο Ευρωπαϊκό είναι ότι παρά τα προβλήματα τραυματισμών θα παλέψουμε και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Το ότι πολλά από τα κορίτσια του ρόστερ αγωνίζονται μαζί και σε διασυλλογικό επίπεδο είναι μεν θετικό γιατί γνωρίζουν πολύ καλά πλέον η μία την άλλη, αφού καθημερινά βρίσκονται μαζί στην προπόνηση, αλλά είναι και αρνητικό γιατί ίσως οι υπόλοιπες παίκτριες δε νιώθουν τόσο άνετα, όσο θα ένιωθαν αν ήταν διαφορετικές οι συνθήκες ως προς αυτό. Αυτό όμως που αξίζει να τονίσουμε εδώ, είναι πως αυτές οι αθλήτριες πήγαν από την Εθνική στον Ολυμπιακό και όχι το αντίθετο, πράγμα που σημαίνει πως γνωριζόντουσαν πολύ καλά στο παρκέ και από πριν».

Καλτσίδου: «Θετικό που είμαστε χρόνια μαζί στην Εθνική Από την πλευρά της η Στέλλα Καλτσίδου υπογράμμισε: «Η προσέγγιση που έχουμε ως προς το ξεκίνημα αυτής της προκριματικής φάσης είναι η ίδια που έχουμε κάθε φορά. Σίγουρα αυτό που διαφέρει με το πρόσφατο Ευρωπαϊκό είναι πως βρισκόμαστε εντός αγωνιστικής περιόδου και ο χρόνος προετοιμασίες για αυτά τα ματς είναι πολύ μικρός. Το καλό από την άλλη είναι πως το Ευρωπαϊκό είναι πρόσφατο και νωπές οι μνήμες από όσα κάναμε, καθώς και η ομάδα δεν έχει αλλάξει κατά πολύ. Είμαστε σε καλή κατάσταση όλες νομίζω και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πως είμαστε στην Εθνική τώρα και όχι στους συλλόγους μας. Το κλίμα είναι εξαιρετικό, κάτι που είναι γνωστό πλέον. Σίγουρα είναι θετικό το ότι είμαστε όχι μόνο στον ίδιο σύλλογο πολλές από τις παίκτριες, αλλά και το ότι έχουμε χρόνια μαζί στην Εθνική. Το ότι αγωνιζόμαστε πολλές από εμάς στην ίδια ομάδα μπορεί να είναι καλό και κακό ταυτόχρονα αγωνιστικά. Το πολύ θετικό λοιπόν είναι το ότι είμαστε πολλά χρόνια μαζί στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα και έχουμε πολύ καλή επικοινωνία, τόσο μεταξύ μας, όσο και με όλο το τεχνικό τιμ. Θέλουμε να διατηρήσουμε την πολύ καλή χημεία και το κλίμα, κάτι που πρέπει να το διατηρήσουμε, να το προστατεύσουμε και να το βελτιώσουμε όσο είναι δυνατόν στα επόμενα παιχνίδια». basket

This entry was posted on Τρίτη, Νοέμβριος 7th, 2017 at 21:09 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΚΟΖΑΝΗ, ΜΠΑΣΚΕΤ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.