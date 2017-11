Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σεισμός 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 04:40 τα ξημερώματα της Τρίτης σε θαλάσσιο χώρο, νοτιοανατολικά της Ρόδου. Σύμφωνα με εκτίμηση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 39χλμ νοτιοανατολικά της Ρόδου, με το εστιακό βάθος να εκτιμάται στα 32 χιλιόμετρα.

Ο δήμαρχος Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος εμφανίστηκε καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι οι κάτοικοι του νησιού είναι συνηθισμένοι σε τέτοιες σεισμικές δονήσεις και ευχήθηκε να μην υπάρχουν μετασεισμοί. Όπως σημείωσε μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ «ευτυχώς έχουν αποχωρήσει και οι περισσότεροι τουρίστες που δεν είναι συνηθισμένοι σε αυτά τα φαινόμενα».

