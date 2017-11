Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Σε επιφυλακή βρίσκεται η ΕΛ.ΑΣ. τις τελευταίες ώρες μετά την χθεσινοβραδινή επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ, στην Χαριλάου Τρικούπη. Η αστυνομία εξετάζει ενδεχόμενο η επίθεση αυτή να αποτελεί την αρχή ενός νέου αιματηρού κύκλου επιθέσεων από την εγχώρια τρομοκρατία, αφού πραγματοποιήθηκε λίγες μόλις ημέρες μετά τη σύλληψη του 29χρονου «βομβιστή με τα τρομοδέματα» Ηθελαν νεκρό Παράλληλα, έντονη ανησυχία στο αντιτρομοκρατικό επιτελείο δημιουργεί η διαπίστωση πως οι οι δράστες ήθελαν νεκρό. «Καλυφθείτε!» φώναξε ο φρουρός, αντιδρώντας ακαριαία μόλις είδε το όπλο. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, και ο ίδιος ο σκοπός έπεσε αμέσως στο έδαφος για να προστατευτεί, καθώς είδε το όπλο να σημαδεύει προς το μέρος του.

Την ίδια ώρα, ο σκοπός είπε ότι ο δράστης που φορούσε μαύρα και βρισκόταν σε απόσταση 30-40 μέτρων από τον ίδιο. Αξιωματικοί της αστυνομίας εκτιμούν ότι «από τύχη δεν είχαμε θύματα» ενώ παράλληλα αστυνομικές πηγές εικάζουν ότι «ήθελαν νεκρό». Εν αναμονή των βαλλιστικών εξετάσεων -Βλέπουν την «Επαναστατική Αυτοάμυνα» Οι βαλλιστικές εξετάσεις αναμένεται να δείξουν ποια οργάνωση κρύβεται πίσω από την επίθεση. Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες στελέχη της ΕΛΑΣ υποστηρίζουν ότι πίσω από το χτύπημα μπορεί να βρίσκεται η «Επαναστατική Αυτοάμυνα». Πρόκειται για μία ένοπλη ομάδα η οποία έχει πραγματοποιήσει άλλα δύο παρόμοια χτυπήματα στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ και η οποία είχε αναλάβει την ευθύνη για τους πυροβολισμούς έξω από την πρεσβεία του Μεξικό, και τη χειροβομβίδα στην πρεσβεία της Γαλλίας. Το πρώτο ήταν στις 10 Ιανουαρίου του 2017, όταν σε επίθεση που πραγματοποίησαν έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί. Το δεύτερο χτύπημα ήταν στις 25 Μαΐου του 2014 με τις σφαίρες να καρφώθηκαν στα γραφεία του κόμματος. Πηγές της ΕΛ.ΑΣ. αναφέρουν ότι η χθεσινή επίθεση έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά με τις δύο παραπάνω επιθέσεις κατά των γραφείων του ΠΑΣΟΚ. «Πρόγευση για τους εξουσιαστές» Αυτό που αξίζει να σημειωθεί πάντως είναι ότι στο κείμενο ανάληψης ευθύνης για την επίθεση το 2014 η ένοπλη ομάδα την χαρακτήριζε ως«πρόγευση για τους εξουσιαστές» και συνέχιζε: «Οι σύντροφοι που πραγματοποίησαν την επίθεση στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ είδαν τους μπάτσους των ΜΑΤ που φυλούσαν το κτήριο. Μπορούσαμε να τους χτυπήσουμε. Θα ήταν μια δίκαιη ενέργεια. Η βαρβαρότητα των οργάνων της εξουσίας θα τσακιστεί από τη δύναμη των όπλων της αντίστασης. Δεν τους χτυπήσαμε αυτή τη φορά γιατί το πολιτικό σχέδιο της οργάνωσης είχε καθαρό στόχο ενάντια στο συγκεκριμένο πολιτικό μηχανισμό των αφεντικών».

Το χρονικό της επίθεσης Το περιστατικό έλαβε χώρα στις 19:50 της Δευτέρας. Δυο άγνωστα άτομα με μαύρα ρούχα που κινούνταν με μοτοσικλέτα μεγάλου κυβισμού σταμάτησαν στη συμβολή των οδών Ανδρέα Μεταξά και Ζωοδόχου Πηγής και ο συνοδηγός με καλάσνικοφ έριξε τρεις πυροβολισμούς. Το είδος του όπλου που χρησιμοποιήθηκε θα προκύψει από την εργαστηριακή εξέταση των καλύκων, ενώ οι αστυνομικοί δεν αποκλείουν να υπήρχε και δεύτερος δράστης για να παρέχει κάλυψη στον ένοπλο. Στον τόπο της επίθεσης έσπευσαν κλιμάκια της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, που ασχολείται με την υπόθεση, της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών και της Ασφάλειας, που συνέλεξαν στοιχεία και πληροφορίες, καθώς και υλικό από κάμερες που πιθανόν να βοηθήσουν τις έρευνες για τον εντοπισμό του δράστη. Αμέσως μετά, ο δράστης τράπηκε σε φυγή και εξαφανίστηκε, με άγνωστο μέσον. To βράδυ της Δευτέρας, η Αμεση Δράση αναζητούσε μια μοτοσικλέτα, χωρίς, όμως, να επιβεβαιώνεται επίσημα ότι επρόκειτο για το μέσο που χρησιμοποιήθηκε για την επίθεση έξω από τα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα, είχε αποκλειστεί η περιοχή της επίθεσης και μέχρι τα ξημερώματα της Τρίτης ήταν σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό του δράστη. iefimerida

This entry was posted on Τρίτη, Νοέμβριος 7th, 2017 at 07:31 and is filed under ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ - ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.