Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να ξεκινήσει ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 15.000 ανέργων ηλικίας 30 έως 49 ετών από τον ΟΑΕΔ. Βασικός σκοπός του προγράμματος δεν είναι άλλος από την προώθηση της απασχόλησης ανέργων, οι οποίοι βρίσκονται στις παραγωγικές ηλικίες 30 – 49 ετών. Το πρόγραμμα πρόκειται να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης μέσα από την επιχορήγηση που θα δοθεί σε επιχειρήσεις. Το πρόγραμμα δίνει έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, ενώ οι 5.000 από τις 15.000 θέσεις θα αφορούν αποκλειστικά δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ). Ωφελούμενοι είναι άνεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον 3 μήνες, μακροχρόνια άνεργοι και δικαιούχοι ΚΕΑ. Η επιχορήγηση ορίζεται σε 12 μήνες. Η ημερήσια επιχορήγηση ανά άτομο είναι 15 ευρώ για άνεργους 3μήνου, 18 ευρώ για μακροχρόνια ανέργους και 22 ευρώ για δικαιούχους ΚΕΑ. Για όσες επιχειρήσεις προσλάβουν μη μακροχρόνια άνεργους δεσμεύονται από το πρόγραμμα να διατηρήσουν το προσωπικό αυτό επιπλέον τρεις μήνες, χωρίς, όμως, να λαμβάνουν επιχορήγηση. Έχει, μάλιστα, καθοριστεί και το ποσό της επιχορήγησης ανά ημέρα. Ετσι, για τους ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ για τουλάχιστον τρεις μήνες, η ημερήσια επιχορήγηση θα είναι 15 ευρώ ανά άτομο. Αντίστοιχα, για τους μακροχρόνια ανέργους το ποσό αυτό θα οριστεί στα 18 ευρώ ανά άτομο ενώ για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης θα είναι 4 ευρώ περισσότερα, δηλαδή 22 ευρώ ανά άτομο. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη την χώρα: Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για 1 ωφελούμενο. Επιχειρήσεις με προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 2 ωφελούμενους Επιχειρήσεις με προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 3 ωφελούμενους Επιχειρήσεις άνω 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως 5 ωφελούμενους. in

