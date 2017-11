Νοέμβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο προγραμματισμός του υπουργείου Εργασίας θέλει η ενεργοποίηση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων να τίθεται εν ισχύ μέσα στις επόμενες ημέρες. Τονίζεται ότι οι δήμοι που επιλέχθηκαν μετά τους 17 της α’ φάσης, έχουν αντιμετωπίσει τα μεγαλύτερα προβλήματα ανεργίας στη χώρα, άρα έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη να στηριχθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Υπενθυμίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα εργαστούν στα νέα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας για οκτώ μήνες, με πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα. Οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα, οι οποίοι είναι έως 25 ετών, θα λαμβάνουν μηνιαίως καθαρές αμοιβές 431,75 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 638,75), ενώ όσοι είναι άνω των 25 ετών θα λαμβάνουν 495,25 ευρώ (ακαθάριστες αποδοχές 732,54). Στα κριτήρια μοριοδότησης περιλαμβάνονται οι δικαιούχοι του Κοινωνικού Επιδόματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στα νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο. Αναλυτικά τα κριτήρια μοριοδότησης είναι τα εξής: • Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελούμενου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

• Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας του/της συζύγου των ανέργων, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες.

• Αναπηρία (του υποψηφίου ωφελούμενου) με ποσοστό 50% και άνω.

• Ετήσιο εισόδημα, ατομικό ή οικογενειακό.

• Ηλικία.

• Αριθμός ανήλικων τέκνων.

• Αριθμός εξαρτώμενων τέκνων ΑμεΑ (ανήλικων ή / και ενήλικων) με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

• Εντοπιότητα.

• Δικαιούχοι ΚΕΑ. Τα νέα προγράμματα δίνουν τη δυνατότητα στον ωφελούμενο να βελτιώσει το βιογραφικό του, ώστε να διευκολυνθεί στην επανένταξη του στην αγορά εργασίας. Η αναβάθμιση των προσόντων θα γίνεται μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής και κατάρτισης. Ο ΟΑΕΔ θα προσφέρει δύο συμβουλευτικές στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό. Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει κατάρτιση με αντικείμενο την Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας. Μετά το πέρας της κατάρτισης οι ωφελούμενοι θα συμμετέχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος κατάρτισης θα παρακολουθήσουν και σεμινάρια με θέμα «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα». Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας. Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε ημέρες της εβδομάδας. Τα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας που έχει εκπονήσει ως τώρα η κυβέρνηση, έχουν προβληθεί ως μια από τις βέλτιστες πρακτικές επανένταξης στην εργασία, ανά την Ευρώπη. Η επιτυχία των προγραμμάτων αναδείχθηκε πρόσφατα σε συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στη Βιέννη, με θέμα «Backtoworknow», υπό την αιγίδα του υπουργείου Εργασίας της Αυστρίας. Θετική αναφορά για την πορεία της νέα γενιάς προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας έχει πραγματοποιήσει και η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ILO), που παρέχει τεχνική βοήθεια στην ελληνική κυβέρνηση και εποπτεύει τη λειτουργία τους. Μετά την ανάλυση που έγινε για την α’ φάση του προγράμματος στους 17 δήμους, τα στοιχεία που προέκυψαν δείχνουν ότι το πρόγραμμα απευθύνεται στον σκληρό πυρήνα της ανεργίας, τους μακροχρόνια άνεργους, τα νοικοκυριά χωρίς κανένα εργαζόμενο, τους ανέργους μεγάλης ηλικίας που βρίσκονται πλησίον της σύνταξης και σε ανέργους χαμηλού εισοδήματος. Ο πίνακας με την κατανομή των θέσεων εργασίας που αφορούν τη β’ φάση του προγράμματος και παρουσιάζουν τα dikaiologitika news έχει ως εξής: A/A Δήμος Αριθμός Ωφελούμενων 1 ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 105 2 ΑΙΓΑΛΕΩ 234 3 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 86 4 ΑΧΑΡΝΩΝ 439 5 ΒΕΡΟΙΑΣ 173 6 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 77 7 ΔΕΛΤΑ 103 8 ΔΡΑΜΑΣ 195 9 ΉΛΙΔΑΣ 114 10 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1083 11 ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 288 12 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 259 13 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 129 14 ΚΙΛΚΙΣ 155 15 ΚΟΖΑΝΗΣ 264 16 ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 66 17 ΛΑΓΚΑΔΑ 141 18 ΛΑΜΙΕΩΝ 247 19 ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 52 20 ΛΕΒΑΔΕΩΝ 101 21 ΜΕΓΑΡΕΩΝ 110 22 ΝΑΟΥΣΑΣ 66 23 ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 92 24 ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 347 25 ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓΙΟΥ Ι. ΡΕΝΤΗ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 450 26 ΞΑΝΘΗΣ 337 27 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 44 28 ΠΑΤΡΕΩΝ 1058 29 ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 143 30 ΠΡΕΒΕΖΑΣ 86 31 ΠΥΡΓΟΥ 211 32 ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 263 33 ΦΛΩΡΙΝΑΣ 98 34 ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 69 Σύνολο 7685 dikaiologitika

