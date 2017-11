Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Την ελπίδα ότι οι αποκαλύψεις των «paradise papers» θα χρησιμεύσουν ως μέσο πολιτικής πίεσης για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών στην εφαρμογή μέτρων καταπολέμησης της φοροδιαφυγής εξέφρασε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις κατά τη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε μετά το πέρας του σημερινού ECOFIN.



«Σήμερα επαναβεβαιώσαμε την ισχυρή δέσμευση της Επιτροπής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και των αθέμιτων φορολογικών πολιτικών» δήλωσε ο Β. Ντομπρόβσκις, προσθέτοντας ότι η έγκριση των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ σε πολλές από τις προτάσεις που έχει υποβάλει η Επιτροπή εκκρεμεί. «Ελπίζω ότι οι πρόσφατες διαρροές θα αποτελέσουν ευνοϊκή πολιτική συγκυρία για την επίτευξη συμφωνίας» τόνισε ο ίδιος. Στο επίκεντρο της σημερινής συζήτησης βρέθηκε η «μαύρη λίστα» των φορολογικών παραδείσων της υφηλίου που έχει συντάξει η Επιτροπή, σε συνέχεια των αποκαλύψεων των «Panama papers» τον Απρίλιο του 2016. Στόχος της Επιτροπής είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ των κρατών-μελών κατά την επόμενη συνεδρίαση του ECOFIN, στις 5 Δεκεμβρίου προκειμένου να δημοσιευθεί η τελική λίστα. Η Επιτροπή (όπως και η Γαλλία) έχουν ταχθεί υπέρ της επιβολής κυρώσεων στις χώρες που βρίσκονται στην εν λόγω λίστα, κάτι που ο Β. Ντομπρόβσκις χαρακτήρισε σήμερα ιδιαιτέρως σημαντικό για την «αξιοπιστία» της λίστας. «Σήμερα τα κράτη-μέλη τοποθετήθηκαν επί του θέματος. Οι απόψεις αυτές θα ληφθούν υπόψη έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία μέχρι το Δεκέμβριο» δήλωσε από την πλευρά του ο Τόμας Τόνιστε, υπουργός Οικονομικών της Εσθονίας και προεδρεύων του Συμβουλίου για το τρέχον εξάμηνο κατά τη συνέντευξη Τύπου.



Νωρίτερα, ο επίτροπος Οικονομικών υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί επανέλαβε ότι καμία χώρα της ΕΕ δεν περιλαμβάνεται σε αυτή τη λίστα. Σημειώνεται ότι μέχρι στιγμής, η ΕΕ έχει στείλει επιστολές σε περίπου 60 χώρες, ζητώντας τους να δεσμευθούν για μεταρρυθμίσεις, προκειμένου να μη συμπεριληφθούν στη μαύρη λίστα. Οι ενδιαφερόμενες χώρες πρέπει να απαντήσουν μέχρι τις 18 Νοεμβρίου, σύμφωνα με διπλωματική πηγή. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

