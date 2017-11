Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα αναζητά λύσεις κατά περίπτωση για να εκκαθαρίσει τα «κόκκινα» δάνεια, ύψους σχεδόν 900 δισ. ευρώ, τα οποία επιβαρύνουν τον τραπεζικό τομέα της Ευρωζώνης, δήλωσε σήμερα η επικεφαλής της τραπεζικής εποπτείας της ΕΚΤ Ντανιέλ Νουί.



Οι προτάσεις γενικών κανόνων σχηματισμού προβλέψεων για τα νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, που έκανε η ΕΚΤ, προκάλεσαν πρόσφατα αντιδράσεις και ορισμένοι επικριτές της, ιδιαίτερα στην Ιταλία, την προειδοποίησαν να μη θεσπίσει αντίστοιχους κανόνες για τα κόκκινα δάνεια που έχουν ήδη στα βιβλία τους. «Για τα παλαιά μη εξυπηρετούμενα δάνεια, η κατάσταση είναι πολύ διαφοροποιημένη, συνεπώς θα πρέπει να υπάρχει μόνο κατά περίπτωση αξιολόγηση και λύσεις», δήλωσε η Νουί σε συνέδριο. «Συνεργαζόμαστε με όλες τις τράπεζες που έχουν πολύ υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων», είπε, προσθέτοντας ότι «αυτές υπέβαλαν τα σχέδιά τους για την αντιμετώπιση του θέματος».



«Ελέγχουμε τα σχέδια αυτά για να διασφαλίσουμε ότι είναι επαρκώς φιλόδοξα και αξιόπιστα. Για να είναι αξιόπιστα, πρέπει να είναι ρεαλιστικά. Δεν μπορούν να υπόσχονται θαύματα», είπε η Νουί. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

