Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ναι ο τίτλος δεν είναι παραπλανητικός. Είναι πολύ πιο σημαντικό να τρώτε κάτι μετά τη γυμναστική. Ακόμα κι αν δεν πεινάτε.



Αν γυμνάζεστε (για να ανοίξατε αυτό το άρθρο, μάλλον το κάνετε) θα έχετε παρατηρήσει ότι άλλες φορές μπορεί να επιστρέφετε από το μάθημα σας έτοιμη να φάτε ένα ταψί παστίτσιο και άλλες δε θέλετε ούτε φρυγανιά. Δε λέμε να φάτε υπερβολικές ποσότητες, αλλά είναι κάτι παραπάνω από σημαντικό να μη μείνετε νηστική μετά τη γυμναστική. Εκτός αν δεν σας ενδιαφέρει να έχει αποτέλεσμα η πρακτική και ο ιδρώτας που ρίξατε. Η personal trainer, Rebecca Gahan, εξηγεί το λόγο που το φαγητό επιβάλλεται να είναι το επόμενο βήμα μετά τη γυμναστική. «Κατά τη διάρκεια της άσκησης, ειδικά όταν αυτή συμπεριλαμβάνει ενδυνάμωση, καθώς «δουλεύετε» με τους μυς σας αυτοί «δένουν»», λέει υποστηρίζοντας ότιο οργανισμός απαιτεί πρωτεινούχο γεύμα ή σνακ ώστε να ξεκινήσει τη διαδικασία σταθεροποίησης τους. «Κοτόπουλο, μοσχάρι, ψάρι και αυγά είναι οι καλύτερες επιλογές για να «δέσουν» και να αποκασταθούν οι μύες σας». Οι γυναίκες, μάλιστα, πρέπει να στοχεύουν να καταναλώνουν γύρω στα 50 γρ. ενώ οι άντρες 200 γρ. Τι θα συμβεί όμως αν μείνετε με άδειο στομάχι μετά τη γυμναστική;



Με το να μην «υποκινείτε» τις διαδικασίες αποκατάστασης των μυών δίνοντας στον οργανισμό σας φαγητό, το πιθανότερο είναι πως, μακροπρόθεσμα, μπορεί και να αρχίσετε να γίνεστε πιο αδύναμη αντί να ενδυναμώνετε, πράγμα που ακυρώνει το λόγο που γυμνάζεστε! Και αυτός είναι μόνο ένας από τους λόγους που χρειάζεστε φαγητό αμέσως μόλις τελειώσετε την άσκηση. Σύμφωνα με την personal trainer, κατά τη διάρκεια της γυμναστικής ιδρώνετε και μαζί με τον ιδρώτα «φεύγει» από πάνω σας μεγάλη ποσότητα ηλεκτρολυτών. Αυτοί πρέπει να αναπληρωθούν αν δεν θέλετε να αφυδατωθείτε. Τέλος, το να μείνετε χωρίς γεύμα μετά την γυμναστική μπορεί να επηρεάσει και τη διάθεσή σας. H άσκηση ρίχνει τα επίπεδα της γλυκόζης, η οποία είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του εγκεφάλου και τα γενικά επίπεδα ενέργειας. Αν αυτά δεν βρίσκονται σε ισορροπία, όπως είναι φυσικό, θα είναι μειωμένη και η διάθεση και η ενέργεια και τα επίπεδα εγρήγορσης σας. Κοντολογίς, όλα δείχνουν ότι το επόμενο βήμα μετά τη γυμναστική είναι ένα: Ένα σωστό και υγιεινό γεύμα. Καλή όρεξη λοιπόν! bovary loading…

