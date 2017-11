Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Ένα πρωτότυπο ορεκτικό για το τραπέζι σας. Υλικά για 2 άτομα Έξι μανιτάρια

200 γραμμάρια φέτα

1 ντομάτα

Σκόρδο

Ρίγανη

Πιπέρι

μαϊντανό

Λίγο ελαιόλαδο Εκτέλεση Λιώνουμε τη φέτα και προσθέτουμε λίγη ντομάτα τριμμένη, λιωμένο σκόρδο και όλα τα υπόλοιπα υλικά. Τα ανακατεύουμε καλά για να γίνουν ένα. Αφαιρούμε το κοτσάνι από τα μανιτάρια, τα γεμίζουμε με την γέμιση και τα ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο μέχρι να λιώσει η γέμιση και πασπαλίζετε αν θέλετε με ψιλοκομμένο μαϊντανό. newsbeast loading…

This entry was posted on Τρίτη, Νοέμβριος 7th, 2017 at 11:01 and is filed under ΣΥΝΤΑΓΕΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.