Νοέμβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Το όνομα του Λιούις Χάμιλτον προστέθηκε στη λίστα των «Paradise Papers». Σύμφωνα με δημοσίευμα του «Guardian» ο τετράκις Παγκόσμιος πρωταθλητής της Φόρμουλα 1 απέκτησε ένα πολυτελές τζετ αξίας 27 εκατ. δολαρίων και απέφυγε φόρο ύψους σχεδόν 4 εκατ. ευρώ. Ο Βρετανός πιλότος έχει αγοράσει το «Bombardier Challenger 605», που έχει κουρτίνες… Αρμάνι και το εκμίσθωσε στην Aplleby, μια εταιρία στη Νήσο του Μαν. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Χάμιλτον αγόρασε το αεροπλάνο στον Καναδά και η πρώτη του πτήση ήταν στο νησί που βρίσκεται στην Ιρλανδική θάλασσα.



Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη αν ο Βρετανός πιλότος έχει πραγματοποιήσει αυτό το ταξίδι, πάντως έλαβε επιστροφή φόρου αξίας 5.2 εκ. δολαρίων, με βάση τα έγγραφα που εξέτασε η Διεθνής Σύμπραξη Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ), το BBC και ο Guardian και περισσότερα από 90 ακόμα συνεργαζόμενα Μέσα Ενημέρωσης. Το αεροσκάφος είναι δηλωμένο σε μία εταιρεία του Χάμιλτον στις Παρθένους Νήσους, η οποία, με τη σειρά της, μισθώνει σε άλλη εταιρεία της Νήσου του Μαν κι αυτή το επινοικιάζει με τη σειρά της, σε εταιρία… τηλεοράσεων στο Γκέρνσεϊ, ένα άλλο μικρό νησάκι στη θάλασσα της Μάγχης. Ο Βρετανός φέρεται να ίδρυσε άλλη μία εταιρεία στο Νήσο του Μαν, για να αγοράσει ένα σκάφος αξίας 2.5 εκατ. ευρώ, για την αγορά του οποίου δεν φαίνεται να έχει καταβληθεί ο ανάλογος φόρος! Για την ώρα, οι εκπρόσωποί του οδηγού της Formula 1 αρνούνται να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο, αλλά το όλο θέμα φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε. Ο Χάμιλτον, πάντως, δήλωσε ότι είχε δώσει εντολή σε έναν ανώτερο δικηγόρο να ελέγξει τις ρυθμίσεις του και του είπαν ότι όλα ήταν νόμιμα. Είπε ότι η πρακτική του ήταν να βασίζεται σε επαγγελματικές συμβουλές και δεν ασχολήθηκε με την καθημερινή διαχείριση της επιχείρησής του.



Σύμφωνα με το ρεπορτάζ τα νόμιμα συστήματα φοροδιαφυγής δεν είναι παράνομα. Δεν υπάρχει καμία πρόταση ότι ο Χάμιλτον συμμετείχε άμεσα στη δημιουργία του σχεδίου που χρησιμοποιείται για το αεροσκάφος. Αυτό, όμως, που ισχυρίζονται οι ειδικοί είναι ότι οι εταιρείες που δημιουργήθηκαν φαίνεται να είναι τόσο τεχνητό ώστε να μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι επέτρεψε στον Χάμιλτον να αποφύγει φόρο που διαφορετικά θα έπρεπε να οφείλεται και ότι η κυβέρνηση του Μαν δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα για τη συλλογή του οφειλόμενου φόρου. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

